Каннаваро ведет переговоры о назначении на должность главного тренера сборной Польши

Обладатель Золотого мяча-2006 и чемпион мира со сборной Италии Фабио Каннаваро ведет переговоры с Польским футбольным союзом о назначении на пост главного тренера команды.

Ранее Каннаваро сменил агента и подписал контракт с Пини Захави. Агентство израильского агента представляет интересы таких игроков, как: Роберт Левандовски, Кристофер Нкунку, Янник-Феррейра Карраско и Пьер-Эмиль Хёйберг.

Ранее Фабио Каннаваро тренировал команды из китайской Суперлиги "Гуанчжоу Эвергранд" и "Тяньцзинь Тяньхай", а также сборную Китая. Сборной Польши же сейчас руководит Чеслав Михневич.