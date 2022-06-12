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Каннаваро ведет переговоры о назначении на должность главного тренера сборной Польши

Чемпионат мира FIFA
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Последний клуб, который тренировал Фабио – Гуанчжоу Эвергранд из Китая

Каннаваро ведет переговоры о назначении на должность главного тренера сборной Польши

Фото: Goal.com

UA-Футбол
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Обладатель Золотого мяча-2006 и чемпион мира со сборной Италии Фабио Каннаваро ведет переговоры с Польским футбольным союзом о назначении на пост главного тренера команды.

Ранее Каннаваро сменил агента и подписал контракт с Пини Захави. Агентство израильского агента представляет интересы таких игроков, как: Роберт Левандовски, Кристофер Нкунку, Янник-Феррейра Карраско и Пьер-Эмиль Хёйберг.

Ранее Фабио Каннаваро тренировал команды из китайской Суперлиги "Гуанчжоу Эвергранд" и "Тяньцзинь Тяньхай", а также сборную Китая. Сборной Польши же сейчас руководит Чеслав Михневич.

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В статье: Фабио Каннаваро Национальная сборная Польши Пини Захави
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