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Каннаваро ведет переговоры о назначении на должность главного тренера сборной Польши
Последний клуб, который тренировал Фабио – Гуанчжоу Эвергранд из Китая
Фото: Goal.com
Обладатель Золотого мяча-2006 и чемпион мира со сборной Италии Фабио Каннаваро ведет переговоры с Польским футбольным союзом о назначении на пост главного тренера команды.
Ранее Каннаваро сменил агента и подписал контракт с Пини Захави. Агентство израильского агента представляет интересы таких игроков, как: Роберт Левандовски, Кристофер Нкунку, Янник-Феррейра Карраско и Пьер-Эмиль Хёйберг.
Ранее Фабио Каннаваро тренировал команды из китайской Суперлиги "Гуанчжоу Эвергранд" и "Тяньцзинь Тяньхай", а также сборную Китая. Сборной Польши же сейчас руководит Чеслав Михневич.
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