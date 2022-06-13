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Сегодня определится предпоследний участник ЧМ-2022

Чемпионат мира FIFA
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Дежавю для Перу и Австралии

Сегодня определится предпоследний участник ЧМ-2022

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В понедельник, 13 июня, состоится матч межконтинентального плей-офф отбора на ЧМ-2022, в котором встретятся представители Южной Америки и Азиатской конфедерации футбола – путевку в Катар разыграют Перу и Австралия.

Сборная Перу заняла пятое место в американском отборе, тогда как Австралия была третьей в группе, а седьмого июня обыграла ОАЭ в азиатском плей-офф.

Интересно, что эти команды встречались на прошлом чемпионате мира – в 2018 году, тогда перуанцы победили 2:0. В настоящее время они также считаются фаворитами согласно котировок букмекеров. В 2018 году Перу также попал на Мундиаль после победы в межконтинентальном плей-офф, но тогда была обыграна Новая Зеландия.

Отбор на ЧМ-2022. Межконтинентальный плей-офф
13 июня. Катар. Аль Райян. Ахмад бин Али Стэдиум. Начало - 21:00
Австралия - Перу

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Примечательно, что победитель этого противостояния попадет в группу D, в которой будут также выступать Франция, Дания и Тунис. Четыре года назад Перу и Австралия на групповом этапе также играли с Францией и Данией.

Во вторник, 14 июня определится последний учасник ЧМ-2022 - им станет либо Коста-Рика, либо Новая Зеландия.

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В статье: Австралия Перу отбор на ЧМ-2022
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