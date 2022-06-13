Вратаря Кот-д’Ивуара отстранили от футбола на 18 месяцев

ФИФА объявила о дисквалификации вратаря сборной Кот-д’Ивуара Сильвена Гбоуо на 18 месяцев. Проба на триметазидин, взятая после матча с Камеруном (0:1) в квалификации ЧМ-2022, дала положительный результат.

Установлено нарушение 33-летним футболистом статьи 6 антидопинговых правил ФИФА и статьи 17 Дисциплинарного кодекса ФИФА.

Отмечается, что отсчет срока дисквалификации, распространяющейся на все виды матчей, начинается с 23 декабря 2021 года – даты, когда вратаря изначально отстранили от футбола.