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Вратаря Кот-д’Ивуара отстранили от футбола на 18 месяцев

Чемпионат мира FIFA
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Его декабрьская проба на допинг оказалась положительной

Вратаря Кот-д’Ивуара отстранили от футбола на 18 месяцев

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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ФИФА объявила о дисквалификации вратаря сборной Кот-д’Ивуара Сильвена Гбоуо на 18 месяцев. Проба на триметазидин, взятая после матча с Камеруном (0:1) в квалификации ЧМ-2022, дала положительный результат.

Установлено нарушение 33-летним футболистом статьи 6 антидопинговых правил ФИФА и статьи 17 Дисциплинарного кодекса ФИФА.

Отмечается, что отсчет срока дисквалификации, распространяющейся на все виды матчей, начинается с 23 декабря 2021 года – даты, когда вратаря изначально отстранили от футбола.

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В статье: Кот-д'Ивуар ФИФА Допинг Сильвен Гбоуо
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Источник:
fifa.com

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