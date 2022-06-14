  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Австралия вышла на ЧМ-2022
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Австралия вышла на ЧМ-2022

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Коста-Рика и Новая Зеландия разыграют последнюю путевку в Катар

Австралия вышла на ЧМ-2022

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Австралии стала предпоследним участником будущего мундиаля в Катаре. В межконтинентальном плей-офф за право сыграть на Чемпионате мира австралийцы победили Перу в серии пенальти.

Ни основное время, ни дополнительное голов болельщикам не подарили. Серию пенальти открывали представители азиатской конфедерации футбола и сразу попытку не реализовали. Однако пять последующих ударов "соккерруз" провели идеально, а у перуанцев было два промаха.

Для сборной Австралии это будет шестое участие в финальной части Чемпионата мира и пятое подряд. Лишь однажды команде, географически расположенной в Океании, но играющей в Азии, удалось выйти из группы.

Добавим, что завтра, в противостоянии между Коста-Рикой и Новой Зеландией, мы узнаем последнего участника ЧМ-2022.

Межконтинентальный плей-офф ЧМ-2022
13 июня. Аль-Райян. "Ахмад бин Али Стедиум"
Австралия – Перу 0:0 / по пенальти 5:4

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Австралия Перу
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде