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Австралия вышла на ЧМ-2022
Коста-Рика и Новая Зеландия разыграют последнюю путевку в Катар
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Австралии стала предпоследним участником будущего мундиаля в Катаре. В межконтинентальном плей-офф за право сыграть на Чемпионате мира австралийцы победили Перу в серии пенальти.
Ни основное время, ни дополнительное голов болельщикам не подарили. Серию пенальти открывали представители азиатской конфедерации футбола и сразу попытку не реализовали. Однако пять последующих ударов "соккерруз" провели идеально, а у перуанцев было два промаха.
Для сборной Австралии это будет шестое участие в финальной части Чемпионата мира и пятое подряд. Лишь однажды команде, географически расположенной в Океании, но играющей в Азии, удалось выйти из группы.
Добавим, что завтра, в противостоянии между Коста-Рикой и Новой Зеландией, мы узнаем последнего участника ЧМ-2022.
Межконтинентальный плей-офф ЧМ-2022
13 июня. Аль-Райян. "Ахмад бин Али Стедиум"
Австралия – Перу 0:0 / по пенальти 5:4
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