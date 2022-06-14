Австралия вышла на ЧМ-2022

Сборная Австралии стала предпоследним участником будущего мундиаля в Катаре. В межконтинентальном плей-офф за право сыграть на Чемпионате мира австралийцы победили Перу в серии пенальти.

Ни основное время, ни дополнительное голов болельщикам не подарили. Серию пенальти открывали представители азиатской конфедерации футбола и сразу попытку не реализовали. Однако пять последующих ударов "соккерруз" провели идеально, а у перуанцев было два промаха.

Для сборной Австралии это будет шестое участие в финальной части Чемпионата мира и пятое подряд. Лишь однажды команде, географически расположенной в Океании, но играющей в Азии, удалось выйти из группы.

Добавим, что завтра, в противостоянии между Коста-Рикой и Новой Зеландией, мы узнаем последнего участника ЧМ-2022.

Межконтинентальный плей-офф ЧМ-2022

13 июня. Аль-Райян. "Ахмад бин Али Стедиум"

Австралия – Перу 0:0 / по пенальти 5:4