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ФИФА презентовала постер ЧМ-2022
Мундиаль пройдет с 21 ноября по 18 декабря
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
ФИФА представила официальный постер чемпионата мира-2022 года в Катаре. Мероприятие прошло 15 июня в международном аэропорту Хамад.
Автором работы стала катарская художница Бутейне Аль Муфтах, сообщает пресс-служба организации. На основном постере изображены традиционные головные уборы, подбрасываемые в воздух, что символизирует праздник и футбольных болельщиков в Катаре и арабском мире.
Семь дополнительных постеров символизируют страсть арабского мира к футболу как к игре, объединяющей семьи.
The #FIFAWorldCup 2022 poster is here ???? #NowIsAll pic.twitter.com/kltn8gUtbt— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 15, 2022
Напомним, что чемпионат мира-2022 года в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря. Ранее определились все 32 участника Мундиаля.
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