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ФИФА презентовала постер ЧМ-2022

Чемпионат мира FIFA
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Мундиаль пройдет с 21 ноября по 18 декабря

ФИФА презентовала постер ЧМ-2022

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

ФИФА представила официальный постер чемпионата мира-2022 года в Катаре. Мероприятие прошло 15 июня в международном аэропорту Хамад.

Автором работы стала катарская художница Бутейне Аль Муфтах, сообщает пресс-служба организации. На основном постере изображены традиционные головные уборы, подбрасываемые в воздух, что символизирует праздник и футбольных болельщиков в Катаре и арабском мире.

Семь дополнительных постеров символизируют страсть арабского мира к футболу как к игре, объединяющей семьи.

Напомним, что чемпионат мира-2022 года в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря. Ранее определились все 32 участника Мундиаля.

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В статье: ФИФА Чемпионат мира 2022
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Источник:
fifa

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