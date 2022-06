ФИФА презентовала постер ЧМ-2022

ФИФА представила официальный постер чемпионата мира-2022 года в Катаре. Мероприятие прошло 15 июня в международном аэропорту Хамад.

Автором работы стала катарская художница Бутейне Аль Муфтах, сообщает пресс-служба организации. На основном постере изображены традиционные головные уборы, подбрасываемые в воздух, что символизирует праздник и футбольных болельщиков в Катаре и арабском мире.

Семь дополнительных постеров символизируют страсть арабского мира к футболу как к игре, объединяющей семьи.

The #FIFAWorldCup 2022 poster is here ???? #NowIsAll pic.twitter.com/kltn8gUtbt