Катар поселит болельщиков в пустыне на время Чемпионата мира

У организаторов Чемпионата мира в Катаре есть большие проблемы с поселением болельщиков.

Портал Reuters, ссылаясь на офис туризма Катара, страна-организатор мундиаля имеет всего 30 тысяч гостиничных номеров. При этом эти номера уже на 80% зарезервированы для представителей ФИФА.

"Поэтому мы даем людям возможность ночевать в пустыне", – такой комментарий предоставил менеджер по размещению Омар Аль-Джабер.

Организаторы планируют в пустыне разместить большие палатки и поселять болельщиков за рубежом. Аренда на одну ночь самого дешевого места в такой палатке обойдется в 200 долларов. Жители будут иметь доступ к воде и электропитанию, однако кондиционирование помещений будет отсутствовать.

В свою очередь, организаторы отмечают, что на 200/1000 палаток будут иметь "дополнительные удобства".

Правительство Катара также арендовало два круизных корабля, которые будут стоять на причале и месяц служить жильем для болельщиков. Власти страны всеми методами поощряют людей сдавать в аренду свои дома на период турнира.