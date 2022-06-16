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Катар поселит болельщиков в пустыне на время Чемпионата мира

Чемпионат мира FIFA
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Так как мест в отелях есть только на 30 тысяч фанатов...

Катар поселит болельщиков в пустыне на время Чемпионата мира

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

У организаторов Чемпионата мира в Катаре есть большие проблемы с поселением болельщиков.

Портал Reuters, ссылаясь на офис туризма Катара, страна-организатор мундиаля имеет всего 30 тысяч гостиничных номеров. При этом эти номера уже на 80% зарезервированы для представителей ФИФА.

"Поэтому мы даем людям возможность ночевать в пустыне", – такой комментарий предоставил менеджер по размещению Омар Аль-Джабер.

Организаторы планируют в пустыне разместить большие палатки и поселять болельщиков за рубежом. Аренда на одну ночь самого дешевого места в такой палатке обойдется в 200 долларов. Жители будут иметь доступ к воде и электропитанию, однако кондиционирование помещений будет отсутствовать.

В свою очередь, организаторы отмечают, что на 200/1000 палаток будут иметь "дополнительные удобства".

Правительство Катара также арендовало два круизных корабля, которые будут стоять на причале и месяц служить жильем для болельщиков. Власти страны всеми методами поощряют людей сдавать в аренду свои дома на период турнира.

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Источник:
De Telegraaf

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Комментарии (1)
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
16.06.2022 в 20:46
Це якийсь сюрр ... фІфа геть вдавилась баблом рашистів і шейхів !!! Майже на день відкриття СВІТОВОГО мундіалю 30тис місць ? Не#уйове шапіто для себе замутили пацики в чалмах і капцях ! А глядачі із-за кордону ? Та на піску на стільчиках посидять ! І ці кончелиги продажні фіфавці не бачили ситуації !? 8 років !? Европейці , як мінімум , при#уєють .
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