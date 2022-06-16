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Катар поселит болельщиков в пустыне на время Чемпионата мира
Так как мест в отелях есть только на 30 тысяч фанатов...
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
У организаторов Чемпионата мира в Катаре есть большие проблемы с поселением болельщиков.
Портал Reuters, ссылаясь на офис туризма Катара, страна-организатор мундиаля имеет всего 30 тысяч гостиничных номеров. При этом эти номера уже на 80% зарезервированы для представителей ФИФА.
"Поэтому мы даем людям возможность ночевать в пустыне", – такой комментарий предоставил менеджер по размещению Омар Аль-Джабер.
Организаторы планируют в пустыне разместить большие палатки и поселять болельщиков за рубежом. Аренда на одну ночь самого дешевого места в такой палатке обойдется в 200 долларов. Жители будут иметь доступ к воде и электропитанию, однако кондиционирование помещений будет отсутствовать.
В свою очередь, организаторы отмечают, что на 200/1000 палаток будут иметь "дополнительные удобства".
Правительство Катара также арендовало два круизных корабля, которые будут стоять на причале и месяц служить жильем для болельщиков. Власти страны всеми методами поощряют людей сдавать в аренду свои дома на период турнира.
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