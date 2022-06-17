Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стали известны города-хозяева, которые примут матчи ЧМ-2026
В списке 16 участников
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
ФИФА огласила список из 16 городов, которые примут матчи чемпионата мира в 2026 году. Напомним, международный турнир состоится в США, Канаде и Мексике.
В США матчи пройдут в Атланте, Бостоне, Далласе, Хьюстоне, Канзас-Сити, Лос-Анджелесе, Майами, Нью-Йорке/Нью-Джерси, Филадельфии, Сан-Франциско и Сиэтле. Мексика представлена Гвадалахарой, Мехико и Монтерреем.
На территории Канады игры состоятся в Торонто и Ванкувере.
Напомним, что согласно новому регламенту, Мундиаль-2026 станет первым, в котором примут участие 48 команд.
Your #FIFAWorldCup 2026 Host Cities:— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 16, 2022
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????????Monterrey
????????New York / New Jersey
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