Стали известны города-хозяева, которые примут матчи ЧМ-2026

ФИФА огласила список из 16 городов, которые примут матчи чемпионата мира в 2026 году. Напомним, международный турнир состоится в США, Канаде и Мексике.

В США матчи пройдут в Атланте, Бостоне, Далласе, Хьюстоне, Канзас-Сити, Лос-Анджелесе, Майами, Нью-Йорке/Нью-Джерси, Филадельфии, Сан-Франциско и Сиэтле. Мексика представлена Гвадалахарой, Мехико и Монтерреем.

На территории Канады игры состоятся в Торонто и Ванкувере.

Напомним, что согласно новому регламенту, Мундиаль-2026 станет первым, в котором примут участие 48 команд.

