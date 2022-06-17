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Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стали известны города-хозяева, которые примут матчи ЧМ-2026

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

В списке 16 участников

Стали известны города-хозяева, которые примут матчи ЧМ-2026

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

ФИФА огласила список из 16 городов, которые примут матчи чемпионата мира в 2026 году. Напомним, международный турнир состоится в США, Канаде и Мексике.

В США матчи пройдут в Атланте, Бостоне, Далласе, Хьюстоне, Канзас-Сити, Лос-Анджелесе, Майами, Нью-Йорке/Нью-Джерси, Филадельфии, Сан-Франциско и Сиэтле. Мексика представлена Гвадалахарой, Мехико и Монтерреем.

На территории Канады игры состоятся в Торонто и Ванкувере.

Напомним, что согласно новому регламенту, Мундиаль-2026 станет первым, в котором примут участие 48 команд.

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В статье: ФИФА Чемпионат Мира
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Источник:
fifa

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Комментарии (2)
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MaximSK (Киев)
17.06.2022 в 10:49
То, что 48 команд попадет, это хорошо, будет больше квоты для Европы, наверное дадут Европе 20 команд
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Real Zaragoza
17.06.2022 в 10:45
Чикаго нет, Денвера тоже,а в Техасе аж два города,Лас Вегаса с новым супер стадионом тоже нет,кто выбирал города?
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