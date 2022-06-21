Райан Гиггз официально покинул пост главного тренера Уэльса

Легенда валлийского футбола Райан Гиггз бесславно покинул пост главного тренера местной национальной сборной.

Фактически 48-летний экс-футболист не тренировал Уэльс с апреля 2021-го, когда его отстранили от работы из-за обвинений в домашнем насилии. Гиггз напал и избил свою бывшую девушку.

Тогда же команду принял в качестве исполняющего обязанности Роберт Пейдж, под руководством которого "Драконы" впервые с 1958 года вышли на ЧМ.

Проблемы Гиггза с законом по-прежнему не решены, и чтобы не срывать подготовку к мундиалю, Райан принял решение уйти окончательно.

Напомним, Гиггз тренировал Уэльс с 2018 года и под его руководством команда вышла на Евро-2020. Другого опыта самостоятельной работы у бывшей звезды "МЮ" не было.