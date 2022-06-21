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Райан Гиггз официально покинул пост главного тренера Уэльса
Де-факто он не работает уже больше года
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Christopher Furlong
Легенда валлийского футбола Райан Гиггз бесславно покинул пост главного тренера местной национальной сборной.
Фактически 48-летний экс-футболист не тренировал Уэльс с апреля 2021-го, когда его отстранили от работы из-за обвинений в домашнем насилии. Гиггз напал и избил свою бывшую девушку.
Тогда же команду принял в качестве исполняющего обязанности Роберт Пейдж, под руководством которого "Драконы" впервые с 1958 года вышли на ЧМ.
Проблемы Гиггза с законом по-прежнему не решены, и чтобы не срывать подготовку к мундиалю, Райан принял решение уйти окончательно.
Напомним, Гиггз тренировал Уэльс с 2018 года и под его руководством команда вышла на Евро-2020. Другого опыта самостоятельной работы у бывшей звезды "МЮ" не было.
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