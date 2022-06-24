ФИФА расширит заявки сборных на ЧМ-2022

Бюро совета ФИФА одобрило расширение заявок сборных на ЧМ-2022 в Катаре, сообщает официальный сайт организации. Теперь каждая команда будет обязана привезти на турнир от 23 до 26 футболистов.

В расширенном списке теперь может быть максимум 55 игроков – на 20 больше, чем прежде.

Причиной для внесения правок в регламент называются уникальные сроки проведения ЧМ-2022 и воздействие пандемии COVID на футбол.

Напомним, что турнир пройдет с 21 ноября по 18 декабря.