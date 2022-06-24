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ФИФА расширит заявки сборных на ЧМ-2022

Чемпионат мира FIFA
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Расширенный список увеличат аж на 20 игроков

ФИФА расширит заявки сборных на ЧМ-2022

Фото: https://twitter.com/FIFAcom

Новина українською

Бюро совета ФИФА одобрило расширение заявок сборных на ЧМ-2022 в Катаре, сообщает официальный сайт организации. Теперь каждая команда будет обязана привезти на турнир от 23 до 26 футболистов.

В расширенном списке теперь может быть максимум 55 игроков – на 20 больше, чем прежде.

Причиной для внесения правок в регламент называются уникальные сроки проведения ЧМ-2022 и воздействие пандемии COVID на футбол.

Напомним, что турнир пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

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В статье: ФИФА Чемпионат мира 2022
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Источник:
fifa.com

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