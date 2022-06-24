Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ФИФА расширит заявки сборных на ЧМ-2022
Расширенный список увеличат аж на 20 игроков
Фото: https://twitter.com/FIFAcom
Бюро совета ФИФА одобрило расширение заявок сборных на ЧМ-2022 в Катаре, сообщает официальный сайт организации. Теперь каждая команда будет обязана привезти на турнир от 23 до 26 футболистов.
В расширенном списке теперь может быть максимум 55 игроков – на 20 больше, чем прежде.
Причиной для внесения правок в регламент называются уникальные сроки проведения ЧМ-2022 и воздействие пандемии COVID на футбол.
Напомним, что турнир пройдет с 21 ноября по 18 декабря.
Популярное сейчас
- Песков: Мирное урегулирование возможно только после того, как Украина выполнит все требования рф
- Реактивные системы HIMARS прибыли в Украину
- Среди них экс-тренер Динамо. СМИ назвали кандидатов на пост наставника Зари
- Сидорчук: Ни один из нас так не хотел попасть на ЧМ, как Ярмоленко
- Вратарь киевского Динамо сделал эффектную патриотическую татуировку. ФОТО
- Пес-сапер Патрон стал героем нового видео Птушкина и удостоился мурала в Ужгороде. ВИДЕО