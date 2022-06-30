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Автогол Ярмоленко в матче с Уэльсом переписали на Бэйла

Чемпионат мира FIFA
(2 голосов)

Поединок проходил в рамках финального отбора на ЧМ-2022

Автогол Ярмоленко в матче с Уэльсом переписали на Бэйла

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

ФИФА внесла правки в финальный протокол матча плей-офф квалификации чемпионата мира-2022 между сборными Уэльс и Украины (1:0).

Автогол украинца Андрея Ярмоленко был переписан на капитана валлийцев Гарета Бэйла. Об этом сообщается на официальной странице Футбольной ассоциации Уэльса.

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Напомним, на 34-й минуте встречи после подачи Бэйла со штрафного Ярмоленко срезал мяч в свои ворота. Этот гол стал единственным в поединке и решил судьбу путевки на Мундиаль.

В Катаре Уэльс сыграет в одной группе с Англией, Ираном и США. Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

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В статье: Андрей Ярмоленко Украина Гарет Бэйл Уэльс
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Источник:
Cymru

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Комментарии (1)
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Sessinjo (Мукачево)
30.06.2022 в 10:55
А гол Зіни і пеналь на Ярмолі не хочуть переглянути?
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