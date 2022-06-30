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Автогол Ярмоленко в матче с Уэльсом переписали на Бэйла
Поединок проходил в рамках финального отбора на ЧМ-2022
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
ФИФА внесла правки в финальный протокол матча плей-офф квалификации чемпионата мира-2022 между сборными Уэльс и Украины (1:0).
Автогол украинца Андрея Ярмоленко был переписан на капитана валлийцев Гарета Бэйла. Об этом сообщается на официальной странице Футбольной ассоциации Уэльса.
Напомним, на 34-й минуте встречи после подачи Бэйла со штрафного Ярмоленко срезал мяч в свои ворота. Этот гол стал единственным в поединке и решил судьбу путевки на Мундиаль.
В Катаре Уэльс сыграет в одной группе с Англией, Ираном и США. Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря.
???????????????????????????? GÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔLLLLLLL!!! ????????????????????????????— Wales ???????????????????????????? (@Cymru) June 29, 2022
Following a technical review, @GarethBale11 has been awarded the winning goal against Ukraine that sent us to the #FIFAWorldCup.
Llongyfarchiadau ein Capten!
Time to celebrate that goal all over again! #TogetherStronger pic.twitter.com/kEDEOTiZ4u
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