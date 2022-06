Автогол Ярмоленко в матче с Уэльсом переписали на Бэйла

ФИФА внесла правки в финальный протокол матча плей-офф квалификации чемпионата мира-2022 между сборными Уэльс и Украины (1:0).

Автогол украинца Андрея Ярмоленко был переписан на капитана валлийцев Гарета Бэйла. Об этом сообщается на официальной странице Футбольной ассоциации Уэльса.

Напомним, на 34-й минуте встречи после подачи Бэйла со штрафного Ярмоленко срезал мяч в свои ворота. Этот гол стал единственным в поединке и решил судьбу путевки на Мундиаль.

В Катаре Уэльс сыграет в одной группе с Англией, Ираном и США. Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

Following a technical review, @GarethBale11 has been awarded the winning goal against Ukraine that sent us to the #FIFAWorldCup.



Llongyfarchiadau ein Capten!



