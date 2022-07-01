ФИФА: На ЧМ-2022 будет применена полуавтоматическая система определения офсайда

Судьям на Чемпионате мира-2022 в Катае понадобится меньше времени на фиксацию вне игры. В пятницу ФИФА объявила, что на Мундиале будет применена новая технология – полуавтоматическая система определения офсайда.

На стадионах в Катаре установлены 12 камер слежения, которые будут фиксировать точное положение на поле мяча и 29 точек каждого футболиста, ключевых в определении вне игры. Новые данные будут поступать 50 раз в секунду. Также специалный датчик будет размещен в центре мяча. Он будет посылать сигналы в видеооперационную 500 раз в секунду. Так можно будет определить точное время удара.

При помощи искусственного интеллекта система будет автоматически оповещать видео-ассистента рефери об офсайде. Перед тем как сообщить результат рефери в поле, судья VAR сможет сам проверить решение системы, просматривая автоматически созданную линию офсайда. Весь процесс принятия решения будет занимать считанные секунды.

После утверждения решения по офсайду VAR и рефери в поле, система сгенерирует 3D анимацию эпизода, которая будет демонстрироваться на больших экранах стадиона и будет доступна телетрансляторам.

Полуавтоматическая система определения офсайда ранее успешна была испробована ФИФА на Кубке арабских наций-2021 и Клубном чемпионате мира-2021.

Демонстрацию работы новой системы можно посмотреть на ютуб-канале ФИФА