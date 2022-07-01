  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. ФИФА: На ЧМ-2022 будет применена полуавтоматическая система определения офсайда
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ФИФА: На ЧМ-2022 будет применена полуавтоматическая система определения офсайда

Чемпионат мира FIFA
Обновлено
(2 голосов)

Решения будут приниматься быстрее и качественнее 

ФИФА: На ЧМ-2022 будет применена полуавтоматическая система определения офсайда

shakhtar.com

Новина українською

Судьям на Чемпионате мира-2022 в Катае понадобится меньше времени на фиксацию вне игры. В пятницу ФИФА объявила, что на Мундиале будет применена новая технология – полуавтоматическая система определения офсайда.

На стадионах в Катаре установлены 12 камер слежения, которые будут фиксировать точное положение на поле мяча и 29 точек каждого футболиста, ключевых в определении вне игры. Новые данные будут поступать 50 раз в секунду. Также специалный датчик будет размещен в центре мяча. Он будет посылать сигналы в видеооперационную 500 раз в секунду. Так можно будет определить точное время удара.

При помощи искусственного интеллекта система будет автоматически оповещать видео-ассистента рефери об офсайде. Перед тем как сообщить результат рефери в поле, судья VAR сможет сам проверить решение системы, просматривая автоматически созданную линию офсайда. Весь процесс принятия решения будет занимать считанные секунды.

После утверждения решения по офсайду VAR и рефери в поле, система сгенерирует 3D анимацию эпизода, которая будет демонстрироваться на больших экранах стадиона и будет доступна телетрансляторам.

Полуавтоматическая система определения офсайда ранее успешна была испробована ФИФА на Кубке арабских наций-2021 и Клубном чемпионате мира-2021.

Демонстрацию работы новой системы можно посмотреть на ютуб-канале ФИФА

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФИФА ЧМ-2022 видеоповторы VAR Чемпионат мира 2022
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Smooth da Hustler (Львів)
01.07.2022 в 14:07
Ну є ще дурне правило по тих міліметрових положеннях.Нехай би просто по лінії гравців захисту і нападу міряли.
Ответить
0
0
avatar
vismut (Запорожье)
01.07.2022 в 14:01
Ура!
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде