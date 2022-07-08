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На стадионах ЧМ-2022 в Катаре не будет продаваться алкоголь

Чемпионат мира FIFA
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Неприятный сюрприз для болельщиков

На стадионах ЧМ-2022 в Катаре не будет продаваться алкоголь

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Болельщики, которые приедут в Катар на чемпионат мира-2022 не смогут пить пиво или другие алкогольные напитки на стадионах, информирует Reuters.

В стране запрещено употреблять алкоголь в общественных местах, а приобретать спиртное можно только в отдельных отелях и клубах.

Однако во время Мундиаля фаны все же смогут ограниченное время приобретать и употреблять алкогольный напиток в отдельных фан-зонах рядом со стадионами. Во время подобных крупных турнирах продажа алкоголя является существенным финансовым фактором.

"В отличие от предыдущих фан-зон ЧМ, пиво будет подаваться не весь день, а в определенное время", — добавил источник издания.

Напомним, что чемпионат мира-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

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В статье: Чемпионат мира 2022
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Источник:
Reuters

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