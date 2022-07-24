Акценты. Даешь гладиаторов в футболе?

В начале июня я писал здесь после нашего матча с Уэльсом: «… фол Аллена на Ярмоленко был, и точка. Которая, благодаря неквалифицированной работе арбитров, превратилась в вопросительный знак. «Слепые? – вопрошал в пространство мой судейский консультант Юстас, – Надо оторвать ногу? Чистый пенальти, вообще без вопросов». И добавил, что немецкие телекомментаторы матча были в …. (цитата: «в переводе на статейный: очень удивлены»).

Мало того, что испанец Лаос в этом эпизоде надел повязку на глаза. Ему так никто «оттуда» и не посоветовал ее приспустить…»

Это был пренеприятнейший для нас, но случай.

Уже три дня спустя, после игры с Ирландией, пришлось вернуться к этой теме: «Фемида продолжила чудить, но теперь в нашу пользу. Фол Бондаря на Робинсоне. Слово Юстасу: «Похоже на момент с Ярмоленко – так же тюкнул в ногу. Но здесь в движении смотрелось еще более явно. Вывод – пенальти».

Впрочем, судейский эксперт канала «Футбол» Арановский вновь «отмазал» арбитра – словака Глову. Нам опять рассказали о некой «недостаточности» контакта, и даже прозвучал термин «честный контакт». Представляете, на что их там нацеливают? Как определить степень этой честности? И какой линейкой они будут измерять в поле достаточность? При том, что ВАР в этих случаях тупо умывает руки и отмораживается. Получается, не рефери адаптируются к ВАРу, а наоборот. Человеческий фактор рулит!..»

Это было уже совпадение, случившееся довольно скоро и во втором поединке сборных из двух, которые я наблюдал.

А после того как отгремела июньская сессия Лиги наций, Юстас вышел на связь со мной уже по собственной инициативе. В отличие от меня, смотревшего лишь матчи с участием Украины, он отследил их значительно больше, в том числе, лично присутствуя на игре Германии с Англией. И естественно, смотрел глазами профессионального арбитра.

Коллега по блогу был не на шутку встревожен. На его взгляд, уже можно вести речь об однозначной системе. То есть, практически во всех встречах, которые удалось наблюдать, арбитры взяли за правило не свистеть так называемые мелкие фолы. От слова вообще.

Это уже само по себе чревато, ибо развязывает руки любителям грязной игры, превращая ее в коллективное единоборство при участии мяча. «Аллилуйя!!!» - воскликнет условный Виктор Вацко, и многочисленные члены фан-клуба «Футболнебалет» дружно зааплодируют. А во что тогда превратится УПЛ, лично мне даже представить противно.

А теперь вспомним, что линейками по измерению степени крупности фола судей так до сих пор и не снабдили. То есть, когда ты руководствуешься рекомендациями «давать играть», тут немудрено и зашкалить, перейти эту грань, иной раз даже отнюдь и не тонкую.

Юстас говорит о том, что уже видел, как, по его выражению, «вместе с водой выплескивали и ребенка». А именно, наряду с действительно мелкими нарушениями правил, увлекшись и старательно следуя новой доктрине, пропускали мимо глаз и достаточно грубые. Причем это, в том числе, сказывалось и на результате игры.

Прибавим к этому еще раз красноречивое молчание ВАРа, в угоду авторитета рефери. Так куда же ведут футбол господа из ФИФА? Вместо того чтобы выполнять нормы буквы закона (фол должен быть зафиксирован – вор должен сидеть в тюрьме), судьи теперь будут обслуживать гладиаторские бои?

Ибо само понятие футбольного зрелища, как я понимаю, подменяется зрелищем борьбы за мяч, в которой все средства хороши – лишь бы арбитр не заметил. Или заметил, но посчитал бы фол недостаточным, или как бишь его там – «честным». А не раздолье ли это для судейской необъективности и для выполнения спецзаказов?

Если все действительно так, как оно видится человеку, посвятившему свою жизнь футбольному арбитражу (сам я летом видел всего несколько матчей, в которых судейство для меня было лишь фоном – хотя бы потому, что жадно следил за игрой после неслыханно долгой паузы), то футбол рискует скатиться в зловонную трясину.

Важно: пока это, в основном, как бы тестируется на уровне сборных в турнире третьего сорта. Продолжение может последовать осенью – когда возобновится Лига наций. А там, как знать – глядишь и Мундиаль на носу. Что ж, еще один повод для дискредитации грядущего Кубка мира…