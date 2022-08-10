Старт чемпионата мира-2022 может быть перенесен на день раньше

ФИФА рассматривает возможность изменения даты старта чемпионата мира-2022. Об этом сообщает издание Mirror.

По данным источника, это решение рассматривается для того, чтобы в матче-открытии турнира сыграли хозяева – сборная Катара. Сейчас стартовой игрой является Сенегал – Нидерланды, которая должна пройти 21 ноября в 12.00 по киевскому времени. Катар свою первую встречу должен провести в 18:00 – против команды Эквадора. В связи с этим, ФИФА может перенести поединок на 20 ноября.

Известно, что данное решение еще не подтверждено документацией, требуемой Бюро Совета ФИФА, но, согласно многочисленным сообщениям, уже считается формальностью. Напомним, что финал Мундиаля запланирован на 18 декабря.