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Бразилия не хочет переигрывать сорванный матч квалификации с Аргентиной

Чемпионат мира FIFA
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Бразилия не хочет переигрывать сорванный матч квалификации с Аргентиной

Getty Images / Global Images Ukraine

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Глава Бразильской конфедерации футбола Эдналдо Родригес заявил, что тренерский штаб национальной команды против проведения игры из-за риска травм, дисквалификаций и возможного бойкота со стороны аргентинцев.

Об этом сообщает Daily Mail.

5 сентября прошлого года матч Бразилия – Аргентина в рамках квалификации к ЧМ-2022 был остановлен на 4 минуте. По мнению бразильских властей 4 игрока сборной Аргентины (Буэндиа, Мартинес, Ло Чельсо и Ромеро) попали в страну с нарушениями коронавирусного регламента.

"Мы обратимся в ФИФА, чтобы этот матч не проводили. Я приложу все усилия, чтобы удовлетворить просьбу нашего тренерского штаба.

Наш приоритет – победа на чемпионате мира в Катаре. Если тренерский штаб рекомендует не проводить этот матч, мы будем работать над тем, чтобы он не состоялся", – сказал Родригес.

Обе команды пробились в финальную часть мирового первенства и с турнирной точки зрения матч не играет никакой роли.

В мае этого года апелляционный комитет ФИФА постановил, что матч должен быть переигран.

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В статье: Бразилия Аргентина ФИФА Чемпионат мира 2022
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Источник:
dailymail.co.uk

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