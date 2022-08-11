Бразилия не хочет переигрывать сорванный матч квалификации с Аргентиной

Глава Бразильской конфедерации футбола Эдналдо Родригес заявил, что тренерский штаб национальной команды против проведения игры из-за риска травм, дисквалификаций и возможного бойкота со стороны аргентинцев.

Об этом сообщает Daily Mail.

5 сентября прошлого года матч Бразилия – Аргентина в рамках квалификации к ЧМ-2022 был остановлен на 4 минуте. По мнению бразильских властей 4 игрока сборной Аргентины (Буэндиа, Мартинес, Ло Чельсо и Ромеро) попали в страну с нарушениями коронавирусного регламента.

"Мы обратимся в ФИФА, чтобы этот матч не проводили. Я приложу все усилия, чтобы удовлетворить просьбу нашего тренерского штаба. Наш приоритет – победа на чемпионате мира в Катаре. Если тренерский штаб рекомендует не проводить этот матч, мы будем работать над тем, чтобы он не состоялся", – сказал Родригес.

Обе команды пробились в финальную часть мирового первенства и с турнирной точки зрения матч не играет никакой роли.

В мае этого года апелляционный комитет ФИФА постановил, что матч должен быть переигран.