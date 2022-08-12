  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. ФИФА изменила дату начала чемпионата мира-2022 в Катаре
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ФИФА изменила дату начала чемпионата мира-2022 в Катаре

Чемпионат мира FIFA
(2 голосов)

Турнир начнется на день раньше

ФИФА изменила дату начала чемпионата мира-2022 в Катаре

FIFA

Новина українською

Международная федерация футбола (ФИФА) одобрила перенос старта чемпионата мира-2022 года в Катаре, сообщает официальный сайт организации. Турнир начнется на день раньше, чем планировалось.

Такое решение было принято в связи с желанием страны-хозяйки сыграть в матче-открытие.

Мундиаль стартует в воскресенье, 20 ноября. В этот день сборная Катара сыграет с командой Эквадора в 18:00. Изначально эта игра должна была состояться в один день с поединками 21 ноября: Сенегал – Нидерланды, Англия – Иран, США – Уэльс.

Также стало известно, что сдвинулось еще и начало матча Сенегал – Нидерланды, вместо 12:00 он начнется в 18:00. Отмечается, что все купленные билеты остаются в силе.

Напомним, что полуфиналы запланированы на 13 и 14 декабря, финал – 18 декабря.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФИФА Чемпионат Мира
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fifa

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
12.08.2022 в 08:59
Бедуїни в нетерпінні !
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде