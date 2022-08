ФИФА изменила дату начала чемпионата мира-2022 в Катаре

Международная федерация футбола (ФИФА) одобрила перенос старта чемпионата мира-2022 года в Катаре, сообщает официальный сайт организации. Турнир начнется на день раньше, чем планировалось.

Такое решение было принято в связи с желанием страны-хозяйки сыграть в матче-открытие.

Мундиаль стартует в воскресенье, 20 ноября. В этот день сборная Катара сыграет с командой Эквадора в 18:00. Изначально эта игра должна была состояться в один день с поединками 21 ноября: Сенегал – Нидерланды, Англия – Иран, США – Уэльс.

Также стало известно, что сдвинулось еще и начало матча Сенегал – Нидерланды, вместо 12:00 он начнется в 18:00. Отмечается, что все купленные билеты остаются в силе.

Напомним, что полуфиналы запланированы на 13 и 14 декабря, финал – 18 декабря.

