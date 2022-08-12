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ФИФА изменила дату начала чемпионата мира-2022 в Катаре
Турнир начнется на день раньше
FIFA
Международная федерация футбола (ФИФА) одобрила перенос старта чемпионата мира-2022 года в Катаре, сообщает официальный сайт организации. Турнир начнется на день раньше, чем планировалось.
Такое решение было принято в связи с желанием страны-хозяйки сыграть в матче-открытие.
Мундиаль стартует в воскресенье, 20 ноября. В этот день сборная Катара сыграет с командой Эквадора в 18:00. Изначально эта игра должна была состояться в один день с поединками 21 ноября: Сенегал – Нидерланды, Англия – Иран, США – Уэльс.
Также стало известно, что сдвинулось еще и начало матча Сенегал – Нидерланды, вместо 12:00 он начнется в 18:00. Отмечается, что все купленные билеты остаются в силе.
Напомним, что полуфиналы запланированы на 13 и 14 декабря, финал – 18 декабря.
Bureau of the FIFA Council confirms #WorldCup 2⃣0⃣2⃣2⃣ opening ceremony and match ???????? v. ???????? brought forward one day as stand-alone event to 20 November, at 19.00. ???????? v. ???????? rescheduled from 13.00 to 19.00 on 21 November. pic.twitter.com/GsktwYNYCl— FIFA Media (@fifamedia) August 11, 2022
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