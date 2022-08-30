  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Деньги не пахнут: ФИФА продала России права на показ матчей ЧМ-2022
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Деньги не пахнут: ФИФА продала России права на показ матчей ЧМ-2022

Чемпионат мира FIFA
(3 голосов)

ФИФА не чурается кровавых денег

Деньги не пахнут: ФИФА продала России права на показ матчей ЧМ-2022

fifa.com

Новина українською

Международная федерация футбола (ФИФА) продолжает сотрудничать с РФ, несмотря на полномасштабное вторжение оккупантов в Украину, и продала стране-агрессору права на трансляцию матчей чемпионата мира по футболу 2022 года.

ФИФА продала России права на показ матчей ЧМ-2022 в Катаре, несмотря на полномасштабную войну, которую страна-агрессор уже седьмой месяц ведет против Украины.

Пропагандистские вещатели РФ заплатили 40 миллионов долларов за возможность показывать поединки планетарного первенства. За это каждый из трех каналов - ВГТРК, Первый канал и "Матч ТВ" - выплатил ФИФА по 13 миллионов долларов. Еще один миллион долларов достался посреднику в этих переговорах.

Читайте такжеCAS рассмотрит апелляции на санкции против российских клубов и сборных

Отметим, что сборная России не сыграет на Мундиале в Катаре. 28 февраля ФИФА отстранила российские команды от турниров под своей эгидой. Сборной России засчитали техническое поражение (0:3) в полуфинале стыковых матчей отбора на ЧМ-2022 против Польши.

Сборная Украины не сыграет на ЧМ-2022. "Сине-желтые" в финале плей-офф европейской квалификации уступили Уэльсу.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФИФА война с Россией
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
30.08.2022 в 18:28
Только бойкот ведущих сборных отменит эти трансляции. Но кто же согласится?...
Ответить
0
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
30.08.2022 в 18:13
Гівнюки
Ответить
0
0
MaximSK (Киев)
30.08.2022 в 16:25
Думаю это большая ошибка, россии не должны продавать матчи ЧМ и ЛЧ пока война не закончится, но фифа похоже наплевать на войну, они и сборную россии с трудом дисквалифицировали если бы не поляки.
Ответить
+6
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде