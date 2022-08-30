Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Деньги не пахнут: ФИФА продала России права на показ матчей ЧМ-2022
ФИФА не чурается кровавых денег
fifa.com
Международная федерация футбола (ФИФА) продолжает сотрудничать с РФ, несмотря на полномасштабное вторжение оккупантов в Украину, и продала стране-агрессору права на трансляцию матчей чемпионата мира по футболу 2022 года.
ФИФА продала России права на показ матчей ЧМ-2022 в Катаре, несмотря на полномасштабную войну, которую страна-агрессор уже седьмой месяц ведет против Украины.
Пропагандистские вещатели РФ заплатили 40 миллионов долларов за возможность показывать поединки планетарного первенства. За это каждый из трех каналов - ВГТРК, Первый канал и "Матч ТВ" - выплатил ФИФА по 13 миллионов долларов. Еще один миллион долларов достался посреднику в этих переговорах.
Отметим, что сборная России не сыграет на Мундиале в Катаре. 28 февраля ФИФА отстранила российские команды от турниров под своей эгидой. Сборной России засчитали техническое поражение (0:3) в полуфинале стыковых матчей отбора на ЧМ-2022 против Польши.
Сборная Украины не сыграет на ЧМ-2022. "Сине-желтые" в финале плей-офф европейской квалификации уступили Уэльсу.
Популярное сейчас
- Фонд Сергея Притулы и клуб УПЛ подписали меморандум о сотрудничестве
- Вукоевич может покинуть Динамо ради работы в другом клубе
- Легионер, четыре полузащитника и Кучер во главе. Символическая сборная второго тура УПЛ
- Аргентина презентовала фиолетовую выездную форму на ЧМ-2022
- В стиле Зины на НСК. Защитник Шахтера с бывшей девушкой Попова объявили пол будущего ребенка. ФОТО
- Жена секретаря путина развлекается в Греции, несмотря на санкции. ВИДЕО
Новости по теме
- 08:26 Зарубежные CAS рассмотрит апелляции на санкции против российских клубов и сборных
- 10:27 Украинские Представитель ФИФА: Наша ассоциация и УЕФА продолжают оказывать гуманитарную помощь Украине
- 12:56 Зарубежные Эритрея - союзник и будущее россии. Здесь процветает рабство, запрещены выборы, а футболисты убегают из страны целыми командами