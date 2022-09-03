Бразилия перед чемпионатом мира разомнется на африканцах

Сборная Бразилии перед чемпионатом мира проведет товарищеские матчи с Ганой и Тунисом.

Оба поединка организуют во Франции. С "Черными звездами" Селесао сыграют 23 сентября в Гавре, а с "Орлами Карфагена" - 27-го в Париже.

Бразильские чиновники решили, что график у футболистов слишком насыщен, чтобы возить их на спарринги через океан - в целом, это выглядит логично.

Напомним, на чемпионате мира Селесао сыграют в одной группе с Сербией, Швейцарией и Камеруном.