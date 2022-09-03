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Бразилия перед чемпионатом мира разомнется на африканцах

Чемпионат мира FIFA
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Оба матча пройдут во Франции

Бразилия перед чемпионатом мира разомнется на африканцах

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Shinji Akagi/Soccrates

Новина українською

Сборная Бразилии перед чемпионатом мира проведет товарищеские матчи с Ганой и Тунисом.

Оба поединка организуют во Франции. С "Черными звездами" Селесао сыграют 23 сентября в Гавре, а с "Орлами Карфагена" - 27-го в Париже.

Бразильские чиновники решили, что график у футболистов слишком насыщен, чтобы возить их на спарринги через океан - в целом, это выглядит логично.

Напомним, на чемпионате мира Селесао сыграют в одной группе с Сербией, Швейцарией и Камеруном.

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В статье: Бразилия Гана Тунис
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Источник:
CBF

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