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Бразилия перед чемпионатом мира разомнется на африканцах
Оба матча пройдут во Франции
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Shinji Akagi/Soccrates
Сборная Бразилии перед чемпионатом мира проведет товарищеские матчи с Ганой и Тунисом.
Оба поединка организуют во Франции. С "Черными звездами" Селесао сыграют 23 сентября в Гавре, а с "Орлами Карфагена" - 27-го в Париже.
Бразильские чиновники решили, что график у футболистов слишком насыщен, чтобы возить их на спарринги через океан - в целом, это выглядит логично.
Напомним, на чемпионате мира Селесао сыграют в одной группе с Сербией, Швейцарией и Камеруном.
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