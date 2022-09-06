Президент УЕФА уверен, что ЧМ-2030 пройдет в Испании и Португалии

Президент УЕФА Александер Чеферин выразил уверенность в том, что чемпионат мира-2030 пройдет в Испании и Португалии. Добавим, что эти страны уже подали совместную заявку на проведение турнира.

"Я уверен, что чемпионат мира-2030 года пройдет в Испании и Португалии. Эта заявка является выигрышной. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь двум странам, которые увлечены, живут и дышат футболом, а также имеют хорошую инфраструктуру", — цитирует Чеферина Reuters.

Напомним, что в этом году Мундиаль пройдет в Катаре. Турнир состоится с 20 ноября по 18 декабря. ЧМ-2026 примут Канада, США и Мексика.