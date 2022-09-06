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Президент УЕФА уверен, что ЧМ-2030 пройдет в Испании и Португалии
Он не сомневается, что Мундиаль состоится в Европе
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент УЕФА Александер Чеферин выразил уверенность в том, что чемпионат мира-2030 пройдет в Испании и Португалии. Добавим, что эти страны уже подали совместную заявку на проведение турнира.
"Я уверен, что чемпионат мира-2030 года пройдет в Испании и Португалии. Эта заявка является выигрышной. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь двум странам, которые увлечены, живут и дышат футболом, а также имеют хорошую инфраструктуру", — цитирует Чеферина Reuters.
Напомним, что в этом году Мундиаль пройдет в Катаре. Турнир состоится с 20 ноября по 18 декабря. ЧМ-2026 примут Канада, США и Мексика.
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