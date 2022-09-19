Сборная Бельгии презентовала оригинальную форму на ЧМ-2022

Сборная Бельгии представила новый комплект формы, в котором национальная команда выступит на чемпионате мира-2022 года в Катаре.

Джерси выполнена в традиционном для команды красном цвете с черными и желтыми вставками. Отличительной особенностью новой экипировки является узор в виде пламени на рукавах. Техническим спонсором "красных дьяволов" является немецкая компания Adidas.

Напомним, на групповом этапе Мундиаля Бельгия сыграет с Канадой (23 ноября), Марокко (27 ноября) и Хорватией (1 декабря). Также сообщается, что дебют формы состоится уже в ближайшем матче - против Уэльса в Лиге наций. Игра пройдет 22 сентября.