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Сборная Бельгии презентовала оригинальную форму на ЧМ-2022
С огоньком
Фото: rbfa.be
Сборная Бельгии представила новый комплект формы, в котором национальная команда выступит на чемпионате мира-2022 года в Катаре.
Джерси выполнена в традиционном для команды красном цвете с черными и желтыми вставками. Отличительной особенностью новой экипировки является узор в виде пламени на рукавах. Техническим спонсором "красных дьяволов" является немецкая компания Adidas.
Напомним, на групповом этапе Мундиаля Бельгия сыграет с Канадой (23 ноября), Марокко (27 ноября) и Хорватией (1 декабря). Также сообщается, что дебют формы состоится уже в ближайшем матче - против Уэльса в Лиге наций. Игра пройдет 22 сентября.
Meet our new @adidasfootball #WorldCup shirts! ???????? #DEVILTIME #FLAMETIME pic.twitter.com/OOvBLNJAGt— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) September 19, 2022
???? #DEVILTIME pic.twitter.com/veQRdWEBIQ— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) September 19, 2022
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