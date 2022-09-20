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Тренер сборной Германии считает ошибочным решение провести ЧМ в Катаре
Ханси Флик недоволен местом проведения Мундиаля
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер национальной сборной Германии Ханси Флик прокомментировал решение провести чемпионат мира-2022 в Катаре. По словам немецкого специалиста, доверить этой стране проведения мирового первенства было ошибочным решение.
"Было ли правильно отдать Катару чемпионат мира? На этот вопрос нужно было ответить гораздо раньше и ответить нет. Очевидно, что там многое неправильно в плане прав человека, толерантности", - заявил Флик Süddeutsche Zeitung.
Напомним, Мундиаль стартует 20 ноября, а финальная часть турнира пройдет 18 декабря. Германия сыграет в группе E с командами Японии, Испании и Коста-Рики.
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