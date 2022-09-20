Тренер сборной Германии считает ошибочным решение провести ЧМ в Катаре

Главный тренер национальной сборной Германии Ханси Флик прокомментировал решение провести чемпионат мира-2022 в Катаре. По словам немецкого специалиста, доверить этой стране проведения мирового первенства было ошибочным решение.

"Было ли правильно отдать Катару чемпионат мира? На этот вопрос нужно было ответить гораздо раньше и ответить нет. Очевидно, что там многое неправильно в плане прав человека, толерантности", - заявил Флик Süddeutsche Zeitung.

Напомним, Мундиаль стартует 20 ноября, а финальная часть турнира пройдет 18 декабря. Германия сыграет в группе E с командами Японии, Испании и Коста-Рики.