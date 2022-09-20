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Левандовский сыграет на ЧМ в капитанской повязке в цветах флага Украины

Чемпионат мира FIFA
Обновлено
(1 голосов)

Поддержка и любовь

Левандовский сыграет на ЧМ в капитанской повязке в цветах флага Украины

Фото: инстаграм Роберта Левандовского

Новина українською

Роберт Левандовский встретился с Андреем Шевченко, который вручил поляку капитанскую повязку в цветах флага Украины. Об этом Роберт опубликовал пост в Инстаграм.

"Спасибо, Андрей. Было приятно встретиться с вами! Для меня будет честью носить эту капитанскую повязку в цветах Украины на чемпионате мира", – написал Роберт.

Сборная Польши будет выступать в группе С с Аргентиной, Саудовской Аравией и Мексикой.

Первый матч команда Роберта сыграет 22 ноября со сборной Мексики.

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В статье: Роберт Левандовский Украина сборная Польши Чемпионат мира 2022
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Комментарии (2)
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A.l.e.x. (Київ)
20.09.2022 в 19:27
Слава Україні!
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+2
-1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
20.09.2022 в 19:22
Круто!
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+4
-1

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