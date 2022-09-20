Левандовский сыграет на ЧМ в капитанской повязке в цветах флага Украины

Роберт Левандовский встретился с Андреем Шевченко, который вручил поляку капитанскую повязку в цветах флага Украины. Об этом Роберт опубликовал пост в Инстаграм.

"Спасибо, Андрей. Было приятно встретиться с вами! Для меня будет честью носить эту капитанскую повязку в цветах Украины на чемпионате мира", – написал Роберт.

Сборная Польши будет выступать в группе С с Аргентиной, Саудовской Аравией и Мексикой.

Первый матч команда Роберта сыграет 22 ноября со сборной Мексики.