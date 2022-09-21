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Киммих: ЧМ в Катаре нужно было бойкотировать 12 лет назад
Справедливое замечание
Фото: twitter.com/FCBayern
Хавбек "Баварии" и сборной Германии Йозуа Киммих высказался по поводу проведения предстоящего чемпионата мира в Катаре. "В конечном счете мы здесь, чтобы побеждать на поле", – приводит его слова GGFN.
"Как футболист, вы очень волнуетесь перед чемпионатом мира. Трудно спорить с вполне обоснованными разговорами об обстоятельствах присуждения турнира. Мы это уже знали.
Многие призывают игроков бойкотировать его, но это нужно было делать на 12 лет раньше. Было важно сделать это до присуждения турнира", – сказал 27-летний футболист.
"В общем, это баланс между ожиданием и противоречиями. Но, в конечном счете, мы здесь, чтобы добиться успеха на поле", – подытожил Киммих.
Ранее по этому поводу уже высказался главный тренер сборной Германии Ханси Флик:
"Было ли правильно отдать Катару чемпионат мира? На этот вопрос нужно было ответить гораздо раньше и ответить нет. Очевидно, что там многое неправильно в плане прав человека, толерантности".
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