Тысячи рабочих-мигрантов высылают без зарплат из Катара перед началом ЧМ-2022

Тысячи низкооплачиваемых рабочих-мигрантов высылают из Катара на фоне приближающегося чемпионата мира-2022, сообщает The Guardian. Некоторым обещали трудоустройство на 2 года, но высылают из страны через 10 месяцев.

Некоторых рабочих отправляют домой без выплаты полной зарплаты или до истечения срока контракта. Многие из опрошенных вернулись в свои страны.

Также некоторые не отработали достаточный срок, чтобы выплатить затраченные средства на агентов по найму, которые и нашли им это место.

"Мы не хотим возвращаться. Мы бедны, поэтому нам нужно работать. Я еще не вернул деньги. Я буду в убытке, если меня отправят обратно", – сказал один из непальских рабочих. Ему для получения работы пришлось заплатить почти 1000 фунтов.

Массовые отправления рабочих связаны с указом правительства Катара годовалой давности. Согласно ему, работы должны быть закончены до середины сентября, а к началу турнира большинства рабочих не должно быть в стране.