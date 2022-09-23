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Тысячи рабочих-мигрантов высылают без зарплат из Катара перед началом ЧМ-2022

Чемпионат мира FIFA
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Зато для ФИФА денег хватило

Тысячи рабочих-мигрантов высылают без зарплат из Катара перед началом ЧМ-2022

Фото: Qatar 2022/Supreme Committee via Getty Images

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Тысячи низкооплачиваемых рабочих-мигрантов высылают из Катара на фоне приближающегося чемпионата мира-2022, сообщает The Guardian. Некоторым обещали трудоустройство на 2 года, но высылают из страны через 10 месяцев.

Некоторых рабочих отправляют домой без выплаты полной зарплаты или до истечения срока контракта. Многие из опрошенных вернулись в свои страны.

Также некоторые не отработали достаточный срок, чтобы выплатить затраченные средства на агентов по найму, которые и нашли им это место.

"Мы не хотим возвращаться. Мы бедны, поэтому нам нужно работать. Я еще не вернул деньги. Я буду в убытке, если меня отправят обратно", – сказал один из непальских рабочих. Ему для получения работы пришлось заплатить почти 1000 фунтов.

Массовые отправления рабочих связаны с указом правительства Катара годовалой давности. Согласно ему, работы должны быть закончены до середины сентября, а к началу турнира большинства рабочих не должно быть в стране.

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В статье: ФИФА Катар Чемпионат мира 2022
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Источник:
theguardian.com

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