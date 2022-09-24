Технично перебросил кипера. ВИДЕО, как Месси забил 88-й гол за сборную Аргентины

Лионель Месси находится в отличной форме. Он регулярно отмечается результативными действиями в составе ПСЖ, не сбавляет обороты и играя за национальную сборную. В ночь на субботу Аргентина разбила Гондурас в товарищеском матче со счетом 3:0, при этом два мяча на счету именно Лионеля. Сначала он реализовал пенальти, а затем воспользовался ошибкой защитника и классно перебросил голкипера.

Для Месси этот мяч стал 88-м в футболке сборной. Примечательно, что за последние 21 матч он отличился 17 раз. Очевидно, что если Месси подойдет в такой форме к ЧМ, Аргентина будет одним из главных фаворитов турнира.