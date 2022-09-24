Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Технично перебросил кипера. ВИДЕО, как Месси забил 88-й гол за сборную Аргентины
Лео сейчас в ударе
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лионель Месси находится в отличной форме. Он регулярно отмечается результативными действиями в составе ПСЖ, не сбавляет обороты и играя за национальную сборную. В ночь на субботу Аргентина разбила Гондурас в товарищеском матче со счетом 3:0, при этом два мяча на счету именно Лионеля. Сначала он реализовал пенальти, а затем воспользовался ошибкой защитника и классно перебросил голкипера.
Для Месси этот мяч стал 88-м в футболке сборной. Примечательно, что за последние 21 матч он отличился 17 раз. Очевидно, что если Месси подойдет в такой форме к ЧМ, Аргентина будет одним из главных фаворитов турнира.
Популярное сейчас
- Все, кроме новичка из Днепра-1. Известна заявка сборной Украины на матч с Арменией
- Армения - Украина. Анонс и прогноз матча Лиги Наций на 24 сентября 2022
- ОК Юг: Россияне с использованием беспилотника применили химическое оружие
- Тысячи рабочих-мигрантов высылают без зарплат из Катара перед началом ЧМ-2022
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка новичка сборной Украины. ФОТО
- Бо Круз покоряет Европу. Испанский баскетболист сыграл звезду НБА в кино, а вчера выиграл Евробаскет
Новости по теме
- 18:53 Зарубежные 17 лет назад Месси дебютировал за сборную Аргентины - он был удален через две минуты
- 23:26 Зарубежные Привел сборную к трофею. Аргентина готова продлить контракт с главным тренером
- 12:58 Зарубежные Сразу видно, чей сын. Как Матео Месси накрутил дриблингом трех сверстников и воткнул мяч в девятку