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Технично перебросил кипера. ВИДЕО, как Месси забил 88-й гол за сборную Аргентины

Чемпионат мира FIFA
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Лео сейчас в ударе

Технично перебросил кипера. ВИДЕО, как Месси забил 88-й гол за сборную Аргентины

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Лионель Месси находится в отличной форме. Он регулярно отмечается результативными действиями в составе ПСЖ, не сбавляет обороты и играя за национальную сборную. В ночь на субботу Аргентина разбила Гондурас в товарищеском матче со счетом 3:0, при этом два мяча на счету именно Лионеля. Сначала он реализовал пенальти, а затем воспользовался ошибкой защитника и классно перебросил голкипера.

Для Месси этот мяч стал 88-м в футболке сборной. Примечательно, что за последние 21 матч он отличился 17 раз. Очевидно, что если Месси подойдет в такой форме к ЧМ, Аргентина будет одним из главных фаворитов турнира.

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В статье: Лионель Месси Аргентина
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