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Душан Тадич отказался принимать участие в акции в поддержку Украины и ЛГБТК+ людей

Чемпионат мира FIFA
Обновлено
(1 голосов)

Бездушный капитан сборной Сербии

Душан Тадич отказался принимать участие в акции в поддержку Украины и ЛГБТК+ людей

Фото: NU.nl

UA-Футбол
Новина українською

Перед началом ЧМ-2022 в Катаре капитаны нескольких европейских сборных договорились надевать на турнире капитанские повязки в цветах движения в поддержку прав ЛГБТК+ людей.

Подобным образом поступят капитаны сборных Англии, Бельгии, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Франции, Швейцарии, Швеции и Уэльса. Поучаствовать в акции также предложили капитану сборной Сербии Душану Тадичу, но тот отказался, как сообщает издание hotsport.rs.

Это не первый подобный случай с игроком "Аякса". Ранее, играя за амстердамский клуб в чемпионате Нидерландов, он также отказывался от ношения подобной повязки.

Более того, на матчах "Аякса" Душан Тадич отказывался надевать повязку в цветах украинского флага.

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В статье: Аякс (Амстердам) сборная Сербии Душан Тадич
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Комментарии (5)
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zidan1972 (Днепр)
24.09.2022 в 23:03
Обалдеть! Так я тоже не хочу носить повязку, в поддержку лгбт и что? Это преступление?)
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+1
0
Bandura (Klagenfurt)
24.09.2022 в 23:45
а українську теж прєступлєніє?чи ти тільки заголовки читаєш?
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0
0
Bandura (Klagenfurt)
24.09.2022 в 22:36
як то кажуть брати-хорвати србу-на врбу
Ответить
+3
0
Мирослав (Львів)
24.09.2022 в 22:27
Нічого дивного. Серби - це, можна сказати, балканські москалі.
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+3
0
Оlegуurсhak (Хмельницький)
24.09.2022 в 22:20
Заголовок огонь
Ответить
0
0

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