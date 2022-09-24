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Душан Тадич отказался принимать участие в акции в поддержку Украины и ЛГБТК+ людей
Бездушный капитан сборной Сербии
Фото: NU.nl
Перед началом ЧМ-2022 в Катаре капитаны нескольких европейских сборных договорились надевать на турнире капитанские повязки в цветах движения в поддержку прав ЛГБТК+ людей.
Подобным образом поступят капитаны сборных Англии, Бельгии, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Франции, Швейцарии, Швеции и Уэльса. Поучаствовать в акции также предложили капитану сборной Сербии Душану Тадичу, но тот отказался, как сообщает издание hotsport.rs.
Это не первый подобный случай с игроком "Аякса". Ранее, играя за амстердамский клуб в чемпионате Нидерландов, он также отказывался от ношения подобной повязки.
Более того, на матчах "Аякса" Душан Тадич отказывался надевать повязку в цветах украинского флага.
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