Душан Тадич отказывался поддерживать акции в поддержку Украины и ЛГБТК+ людей

Перед началом ЧМ-2022 в Катаре капитаны нескольких европейских сборных договорились надевать на турнире капитанские повязки в цветах движения в поддержку прав ЛГБТК+ людей.

Подобным образом поступят капитаны сборных Англии, Бельгии, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Франции, Швейцарии, Швеции и Уэльса. Поучаствовать в акции также предложили капитану сборной Сербии Душану Тадичу, но тот отказался, как сообщает издание hotsport.rs.

Это не первый подобный случай с игроком "Аякса". Ранее, играя за амстердамский клуб в чемпионате Нидерландов, он также отказывался от ношения подобной повязки.

Более того, на матчах "Аякса" Душан Тадич отказывался надевать повязку в цветах украинского флага.