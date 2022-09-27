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В 12 раз больше чем Бразилия. Катар потратил на чемпионат мира около 208 миллиардов евро
Но не все так просто
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Катар потратил на подготовку к проведению чемпионата мира-2022 около 208 миллиардов евро, сообщает The Sun. В самой стране-хозяйке будущего мундиаля объясняют, что тратили не только на турнир.
Так, в 2014-м Бразилия потратила на подготовку к чемпионату мира около 17 миллиардов евро, россия в 2018-м – 13 миллиардов, а ЮАР в 2010-м – 4 миллиарда.
Несмотря на кажущуюся просто невероятной сумму, директор турнира по коммуникациям Фатьма Аль-Нуайми, объяснила на что ушли деньги.
"Чемпионат мира входит в проект по национальному развитию Катара до 2030 года. Это широкая государственная стратегия, направленная на интенсивное развитие городов, промышленности и различных объектов по всей стране, а также на развитие системы образования и здравоохранения.
Сумма в 200 млрд долларов (около 208 млрд евро), которую часто связывают с чемпионатом мира по футболу, на самом деле является частью этой амбициозной стратегии национального развития и модернизации Катара.
Большинство масштабных инфраструктурных проектов, которыми будут пользоваться команды и болельщики в 2022 году, такие как новые дороги, метро, аэропорт, отели и другие туристические объекты, были запланированы еще до того, как мы получили право на проведение чемпионата мира по футболу", – сказала Аль-Нуайми.
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