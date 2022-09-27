В 12 раз больше чем Бразилия. Катар потратил на чемпионат мира около 208 миллиардов евро

Катар потратил на подготовку к проведению чемпионата мира-2022 около 208 миллиардов евро, сообщает The Sun. В самой стране-хозяйке будущего мундиаля объясняют, что тратили не только на турнир.

Так, в 2014-м Бразилия потратила на подготовку к чемпионату мира около 17 миллиардов евро, россия в 2018-м – 13 миллиардов, а ЮАР в 2010-м – 4 миллиарда.

Несмотря на кажущуюся просто невероятной сумму, директор турнира по коммуникациям Фатьма Аль-Нуайми, объяснила на что ушли деньги.