Саутгейт может покинуть сборную Англии после ЧМ в Катаре

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт может покинуть свой пост после чемпионата мира-2022, независимо от выступлений команды, сообщает The Telegraph.

В Футбольной ассоциации Англии (FA) хотели бы заменить его англичанином. Тем не менее, из-за недостатка свободных топовых английских тренеров на рынке, могут посмотреть в сторону Маурисио Почеттино, Брендана Роджерса ("Лестер") или Стива Купера ("Ноттингем Форрест").

Текущее соглашение Саутгейта со сборной Англии рассчитано до лета 2024-го. Он получает 5 миллионов фунтов в год.

Саутгейт возглавил Англию в 2016-м. С тех пор под его руководством "три льва" заняли 4-е место на чемпионате мира в россии, а также побывали в финале Евро-2020, где уступили Италии.