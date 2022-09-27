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Саутгейт может покинуть сборную Англии после ЧМ в Катаре

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Независимо от выступлений команды на мундиале

Саутгейт может покинуть сборную Англии после ЧМ в Катаре

Фото: twitter.com/EnglandFootball

Новина українською

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт может покинуть свой пост после чемпионата мира-2022, независимо от выступлений команды, сообщает The Telegraph.

В Футбольной ассоциации Англии (FA) хотели бы заменить его англичанином. Тем не менее, из-за недостатка свободных топовых английских тренеров на рынке, могут посмотреть в сторону Маурисио Почеттино, Брендана Роджерса ("Лестер") или Стива Купера ("Ноттингем Форрест").

Текущее соглашение Саутгейта со сборной Англии рассчитано до лета 2024-го. Он получает 5 миллионов фунтов в год.

Саутгейт возглавил Англию в 2016-м. С тех пор под его руководством "три льва" заняли 4-е место на чемпионате мира в россии, а также побывали в финале Евро-2020, где уступили Италии.

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В статье: Англия Брендан Роджерс Маурисио Почеттино Гарет Саутгейт Чемпионат мира 2022
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Источник:
telegraph.co.uk

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Комментарии (1)
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Андрей (Odessa)
27.09.2022 в 21:35
З таким тренером результат "дещо передбачуваний")))
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