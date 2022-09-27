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Неймару осталось 2 гола до рекорда Пеле по голам за сборную Бразилии. Он забил Тунису
В худшем случае, рекорд будет побит на мундиале
Фото: twitter.com/CBF_Futebol
Неймар реализовал пенальти на 29 минуте товарищеского матча Бразилии и Туниса (4:1, второй тайм). Этот гол стал 75-м на счету нападающего "ПСЖ".
На счету Пеле 77 мячей за сборную Бразилии.
К тому же, этот гол стал 12-м в 13 матчах Неймара за все команды во всех турнирах. У бразильца в активе ещё 10 голевых передач.
23 сентября Неймар отдал 2 голевые передачи в матче за сборную против Ганы (4:1).
Следующие матчи сборной пройдут уже на чемпионате мира. У Неймара есть возможность красиво побить рекорд легендарного нападающего.
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