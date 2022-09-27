Неймару осталось 2 гола до рекорда Пеле по голам за сборную Бразилии. Он забил Тунису

Неймар реализовал пенальти на 29 минуте товарищеского матча Бразилии и Туниса (4:1, второй тайм). Этот гол стал 75-м на счету нападающего "ПСЖ".

На счету Пеле 77 мячей за сборную Бразилии.

К тому же, этот гол стал 12-м в 13 матчах Неймара за все команды во всех турнирах. У бразильца в активе ещё 10 голевых передач.

23 сентября Неймар отдал 2 голевые передачи в матче за сборную против Ганы (4:1).

Следующие матчи сборной пройдут уже на чемпионате мира. У Неймара есть возможность красиво побить рекорд легендарного нападающего.