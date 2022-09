Месси расписался на спине у фаната, выбежавшего на поле в матче с Ямайкой

Лионель Месси во время товарищеского матча Аргентина – Ямайка (3:0) расписался на спине у болельщика. Нападающий "ПСЖ" вышел на поле на 56-ой минуте встречи и отметился дублем.

Три фаната выбежали на поле. Одно из них охрана захватила при попытке сделать селфи с нападающим, а другой успел дать Месси маркер и стать спиной к нему, чтобы он расписался.

После этого стюарды задержали фаната.

Fan interrupts Argentina-Jamaica game for Messi selfie and autograph and it goes terribly wrong ????@bbfmumwezi pic.twitter.com/j4DVo54FC1