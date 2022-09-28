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Месси расписался на спине у фаната, выбежавшего на поле в матче с Ямайкой
Можно идти забивать в тату-салон
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лионель Месси во время товарищеского матча Аргентина – Ямайка (3:0) расписался на спине у болельщика. Нападающий "ПСЖ" вышел на поле на 56-ой минуте встречи и отметился дублем.
Три фаната выбежали на поле. Одно из них охрана захватила при попытке сделать селфи с нападающим, а другой успел дать Месси маркер и стать спиной к нему, чтобы он расписался.
После этого стюарды задержали фаната.
Fan interrupts Argentina-Jamaica game for Messi selfie and autograph and it goes terribly wrong ????@bbfmumwezi pic.twitter.com/j4DVo54FC1— Hassan Muhire (@HassanMuhire1) September 28, 2022
Следующий матч Аргентина сыграет с ОАЭ перед началом чемпионата мира, 16 ноября. Мундиаль стартует 20 ноября и продлиться до 18 декабря.
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