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Месси расписался на спине у фаната, выбежавшего на поле в матче с Ямайкой

Чемпионат мира FIFA
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Можно идти забивать в тату-салон

Месси расписался на спине у фаната, выбежавшего на поле в матче с Ямайкой

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Лионель Месси во время товарищеского матча Аргентина – Ямайка (3:0) расписался на спине у болельщика. Нападающий "ПСЖ" вышел на поле на 56-ой минуте встречи и отметился дублем.

Три фаната выбежали на поле. Одно из них охрана захватила при попытке сделать селфи с нападающим, а другой успел дать Месси маркер и стать спиной к нему, чтобы он расписался.

После этого стюарды задержали фаната.

Следующий матч Аргентина сыграет с ОАЭ перед началом чемпионата мира, 16 ноября. Мундиаль стартует 20 ноября и продлиться до 18 декабря.

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В статье: Лионель Месси Аргентина Ямайка ПСЖ
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Источник:
marca.com

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