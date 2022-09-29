Чемпионат мира FIFA
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Goal считает фаворитом ЧМ в Катаре Бразилию. В тройке также Франция и Аргентина
Топ от топового издания
Фото: twitter.com/CBF_Futebol
Goal.com выпустил рейтинг участников чемпионата мира-2022, который стартует уже 20 ноября. Список возглавила Бразилия, Франция – вторая, Аргентина – третья.
Первая десятка выглядит следующим образом:
- Бразилия;
- Франция;
- Аргентина;
- Испания;
- Германия;
- Англия;
- Нидерланды;
- Бельгия;
- Дания;
- Португалия.
Победитель Кубка Африки Сенегал разместился на 11-м месте.
Турнир начнется 20 ноября и пройдет до 18 декабря.
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Источник:goal.com
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29.09.2022 в 00:19
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