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Goal считает фаворитом ЧМ в Катаре Бразилию. В тройке также Франция и Аргентина

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

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Goal считает фаворитом ЧМ в Катаре Бразилию. В тройке также Франция и Аргентина

Фото: twitter.com/CBF_Futebol

Новина українською

Goal.com выпустил рейтинг участников чемпионата мира-2022, который стартует уже 20 ноября. Список возглавила Бразилия, Франция – вторая, Аргентина – третья.

Первая десятка выглядит следующим образом:

  1. Бразилия;
  2. Франция;
  3. Аргентина;
  4. Испания;
  5. Германия;
  6. Англия;
  7. Нидерланды;
  8. Бельгия;
  9. Дания;
  10. Португалия.

Победитель Кубка Африки Сенегал разместился на 11-м месте.

Турнир начнется 20 ноября и пройдет до 18 декабря.

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В статье: Бразилия Аргентина Франция Сенегал Катар Чемпионат мира 2022
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Источник:
goal.com

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Комментарии (1)
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Будєм разбіратся (Київ)
29.09.2022 в 00:19
Бразилія завжди у фаворитах, але європейський порядок в останні десятиліття б’є латиноамериканський клас. Ставлю на французів
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