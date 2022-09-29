В знак протеста. Техспонсор Дании выпустил форму-невидимку на ЧМ-2022

Технический спонсор сборной Дании компания Hummel выпустил три комплекта игровой формы, в которой датчане выступят на чемпионате мира-2022 в Катаре. Экипировка будет трех цветов - красного, белого и черного. Особенностью новых комплектов стало то, что эмблема датского футбольного союза и компании практически незаметны.

Производитель объяснил, что новая форма сборной Дании имеет двойной посыл - это напоминание о победе "Датского динамита" на Евро-92 и протест против нарушения прав человека в Катаре.

"Мы не хотим быть на виду во время турнира, который стоил жизни тысячам людей. Мы все время поддерживаем сборную Дании, но это не то же самое, что поддерживать Катар как принимающую страну".

Отметим, что более 6 тысяч эмигрантов погибли в Катаре в ходе строительства стадионов для ЧМ-2022.

Третью форму Hummel назвал "траурной".

"Черный — цвет траура. Идеальный цвет для третьей футболки сборной Дании на чемпионате мира в этом году".

Напомним, Мундиаль стартует 20 ноября. Дания сыграет в одной группе с Францией, Австралией и Тунисом.