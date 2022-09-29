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Катар ответил на протест датчан: Мы оспариваем заявление, что этот турнир стоил жизни тысячам людей. Реформы в Катаре признаны эталонными
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Верховный комитет по проведению чемпионата мира в Катаре ответил на протест датчан и новую форму от их титульного спонсора Hummel. "Мы всецело отвергаем принижение нашей искренней приверженности защите здоровья и безопасности", – приводит заявление комитета Sky Sports.
Напомним, что Hummel изготовил три комплекта формы, сделав свой логотип и эмблему датчан почти незаметными в знак протеста против нарушения прав человека в Катаре. Третья форма черная – в знак "траура по тысячам жизней, которых стоил турнир".
"С момента получения права на проведение чемпионата мира по футболу Верховный комитет по проведению и наследию турнира усердно работал вместе с правительством Катара, чтобы турнир обеспечил прочное социальное наследие.
Наша приверженность этому способствовала значительным реформам в системе труда, где были приняты законы, защищающие права работников и обеспечивающие им улучшение условий жизни.
Благодаря нашему сотрудничеству с УЕФА, ФИФА и другими независимыми группами, мы вели активный и прозрачный диалог с Датским футбольным союзом. Этот диалог привел к лучшему пониманию достигнутого прогресса, стоящих проблем и наследия, которое мы оставим после 2022 года.
По этой причине мы оспариваем заявление Hummel о том, что этот турнир стоил жизни тысячам людей. Кроме того, мы всецело отвергаем принижение нашей искренней приверженности защите здоровья и безопасности 30 000 рабочих, которые строили стадионы чемпионата мира и другие проекты для проведения турнира. Это также распространяется на 150 000 работников других служб турнира и 40 000 работников в индустрии гостеприимства.
Обязанность стран всегда заключается в том, чтобы делать больше для защиты прав людей во всем мире. Это касается и Дании. Работа Верховного комитета признана многочисленными организациями международного правозащитного сообщества моделью, которая ускорила прогресс и улучшила жизнь людей.
Реформы в Катаре признаны эталонными в регионе. Как и в любой стране, прогресс в решении этих вопросов – это дорога без конца, и Катар привержен этому пути.
Мы призываем Датский футбольный союз точнее сообщать результаты их обширного общения и работы с Верховным комитетом, а также убедиться, что эта информация доведена до партнеров в Hummel", – говорится в заявлении комитета.
Турнир начнется 20 ноября и пройдет до 18 декабря.
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