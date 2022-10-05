  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Правительство Испании поддерживает заявку Украины на проведение ЧМ-2030
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Правительство Испании поддерживает заявку Украины на проведение ЧМ-2030

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Наша страна имеет шанс принять одну из групп на Мундиале

Правительство Испании поддерживает заявку Украины на проведение ЧМ-2030

Spain

Новина українською

Пресс-секретарь исполнительной власти Испании Изабель Родригес заявила, что правительство страны поддерживает идею включения Украины в заявку на право проведения ЧМ-2030.

"Конечно, правительство поддерживает включение Украины в нашу заявку, потому что это всегда хорошо, когда спорт сочетается с миром", — сказала Родригес.

Ранее британское издание The Times сообщило, что Украина выразила желание присоединиться к совместной заявке Португалии и Испании на проведения чемпионата мира по футболу в 2030 году. Отмечалось, что идею инициировал президент Украины Владимир Зеленский.

Для проведения мирового первенства потребуются определенные гарантии безопасности, однако ожидается, что к 2030 году вторжение россии закончится и Украина будет в активном процессе восстановления.

Читайте также“Люди в Украине знают, что значит быть свободными, потому что мы создали эту страну вместе”. Андрей Шевченко рассказал свою историю войны
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Испания ЧМ-2030
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
EFE

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде