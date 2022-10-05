Правительство Испании поддерживает заявку Украины на проведение ЧМ-2030

Пресс-секретарь исполнительной власти Испании Изабель Родригес заявила, что правительство страны поддерживает идею включения Украины в заявку на право проведения ЧМ-2030.

"Конечно, правительство поддерживает включение Украины в нашу заявку, потому что это всегда хорошо, когда спорт сочетается с миром", — сказала Родригес.

Ранее британское издание The Times сообщило, что Украина выразила желание присоединиться к совместной заявке Португалии и Испании на проведения чемпионата мира по футболу в 2030 году. Отмечалось, что идею инициировал президент Украины Владимир Зеленский.

Для проведения мирового первенства потребуются определенные гарантии безопасности, однако ожидается, что к 2030 году вторжение россии закончится и Украина будет в активном процессе восстановления.