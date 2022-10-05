Официально. Украина, Испания и Португалия подали совместную заявку на проведение ЧМ-2030

Украина стала одним из претендентов на проведение юбилейного Чемпионата мира по футболу 2030 года. Заявка нашей страны будет совместной с Испанией и Португалией.

По информации испанской стороны, предложение оказывает безусловную поддержку со стороны УЕФА в глобальном и трансформационном проекте европейского футбола в исключительной ситуации. Общая заявка должна послать сообщения о единстве, солидарности и щедрости со стороны всего европейского футбола.

Совместная заявка создает надежду и предоставляет инструменты по восстановлению Украины. Координационная комиссия ЧМ-2030 вскоре включит представителей Украины в делегацию по подготовке к проведению конкурса на турнир.

Напомним, что ЧМ-2030 пройдет в год столетия турнира. Кроме совместной заявки Испании/Португалии/Украины на проведение Чемпионата мира также претендуют Марокко, Уругвай/Аргентина/Парагвай/Чили и Египет/Греция/Саудовская Аравия.

Условия участия Украины в заявке будут оговорены и определены позже. Однако уже известно, что появление в заявке Украины не изменит ранее принятую "дорожную карту": 11 стадионов будут привлечены в Испании и 3 – в Португалии.

Место проведения ЧМ-2030 будут определять все 211 членов ФИФА на конгрессе организации в 2024 году.