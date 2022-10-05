Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально. Украина, Испания и Португалия подали совместную заявку на проведение ЧМ-2030
Федерация футбола Португалии и Королевская федерация футбола Испании привлекли Украину к заявке на проведение Чемпионата Мира-2030
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украина стала одним из претендентов на проведение юбилейного Чемпионата мира по футболу 2030 года. Заявка нашей страны будет совместной с Испанией и Португалией.
По информации испанской стороны, предложение оказывает безусловную поддержку со стороны УЕФА в глобальном и трансформационном проекте европейского футбола в исключительной ситуации. Общая заявка должна послать сообщения о единстве, солидарности и щедрости со стороны всего европейского футбола.
Совместная заявка создает надежду и предоставляет инструменты по восстановлению Украины. Координационная комиссия ЧМ-2030 вскоре включит представителей Украины в делегацию по подготовке к проведению конкурса на турнир.
Напомним, что ЧМ-2030 пройдет в год столетия турнира. Кроме совместной заявки Испании/Португалии/Украины на проведение Чемпионата мира также претендуют Марокко, Уругвай/Аргентина/Парагвай/Чили и Египет/Греция/Саудовская Аравия.
Условия участия Украины в заявке будут оговорены и определены позже. Однако уже известно, что появление в заявке Украины не изменит ранее принятую "дорожную карту": 11 стадионов будут привлечены в Испании и 3 – в Португалии.
Место проведения ЧМ-2030 будут определять все 211 членов ФИФА на конгрессе организации в 2024 году.
Популярное сейчас
- Есть погибшие. Стали известны последствия ударов по Белой Церкви и Запорожью
- "Это несправедливо". Хави раскритиковал судейство в матче с Интером
- Экс-легионер Динамо: Я вижу кадры Киева и у меня болит сердце
- Колдуны в футболе: Сенегал тратил 90 млн на амулеты, Монпелье зарезал в раздевалке курицу, а Мбаппе стал жертвой порчи
- Илья Забарный сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО
- Сурок-прорицатель Тимка пережил российскую оккупацию на Харьковщине