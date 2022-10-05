  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Павелко выразил надежду, что Донбасс Арена сможет принять матчи ЧМ-2030
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Павелко выразил надежду, что Донбасс Арена сможет принять матчи ЧМ-2030

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Мы тоже на это надеемся

Павелко выразил надежду, что Донбасс Арена сможет принять матчи ЧМ-2030

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко выразил надежду, что "Донбасс Арена" сможет принять матчи ЧМ-2030.

"Логично, что безопасность будет отправной точкой для всего. Стадион в Киеве пока используется, но мы надеемся, что можно будет использовать и тот стадион, который в Донецке. В Украине футбол еще жив", — сказал Павелко.

Напомним, что Украина официально присоединилась к заявке Испании и Португалии на проведение ЧМ-2030.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Донбасс Арена Андрей Павелко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Marca

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде