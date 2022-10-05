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Павелко выразил надежду, что Донбасс Арена сможет принять матчи ЧМ-2030
Мы тоже на это надеемся
Фото: facebook.com/andriy.pavelko
Президент УАФ Андрей Павелко выразил надежду, что "Донбасс Арена" сможет принять матчи ЧМ-2030.
"Логично, что безопасность будет отправной точкой для всего. Стадион в Киеве пока используется, но мы надеемся, что можно будет использовать и тот стадион, который в Донецке. В Украине футбол еще жив", — сказал Павелко.
Напомним, что Украина официально присоединилась к заявке Испании и Португалии
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Источник:Marca
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