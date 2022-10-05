Президент УАФ Андрей Павелко выразил надежду, что "Донбасс Арена" сможет принять матчи ЧМ-2030.

"Логично, что безопасность будет отправной точкой для всего. Стадион в Киеве пока используется, но мы надеемся, что можно будет использовать и тот стадион, который в Донецке. В Украине футбол еще жив", — сказал Павелко.