Президент Федерации Испании: Надеемся, что к 2030 году конфликт в Украине будет разрешен

Президент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес в свете подачи совместной заявки на проведение ЧМ-2030 выразил надежду, что война не помешает проведению матчей в Украине.

"Мы надеемся, что к 2030 году конфликт будет разрешен. Мы хотим, чтобы эта кандидатура объединила Европу, а не только Пиренейский полуостров", – сказал Рубиалес.

Напомним, что Украина официально присоединилась к заявке Испании и Португалии на проведение ЧМ-2030.