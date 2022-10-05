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Президент Федерации Испании: Надеемся, что к 2030 году конфликт в Украине будет разрешен
Испания, Португалия и Украина подали совместную заявку на проведение ЧМ-2030
Президент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес в свете подачи совместной заявки на проведение ЧМ-2030 выразил надежду, что война не помешает проведению матчей в Украине.
"Мы надеемся, что к 2030 году конфликт будет разрешен. Мы хотим, чтобы эта кандидатура объединила Европу, а не только Пиренейский полуостров", – сказал Рубиалес.
Напомним, что Украина официально присоединилась к заявке Испании и Португалии на проведение ЧМ-2030.
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Источник:Marca
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