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Президент Федерации Испании: Надеемся, что к 2030 году конфликт в Украине будет разрешен

Чемпионат мира FIFA
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Испания, Португалия и Украина подали совместную заявку на проведение ЧМ-2030

Президент Федерации Испании: Надеемся, что к 2030 году конфликт в Украине будет разрешен

Новина українською

Президент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес в свете подачи совместной заявки на проведение ЧМ-2030 выразил надежду, что война не помешает проведению матчей в Украине.

"Мы надеемся, что к 2030 году конфликт будет разрешен. Мы хотим, чтобы эта кандидатура объединила Европу, а не только Пиренейский полуостров", – сказал Рубиалес.

Напомним, что Украина официально присоединилась к заявке Испании и Португалии на проведение ЧМ-2030.

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В статье: война с россией Луис Рубиалес
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Источник:
Marca

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