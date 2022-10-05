Гутцайт: Мы настолько верим в ВСУ, что подали совместную заявку на проведение ЧМ-2030

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт прокомментировал присоединение к заявке Испании и Португалии на проведение ЧМ-2030 .

"Мы настолько верим в ВСУ, что подали совместную заявку с Испанией и Португалией на проведение чемпионата мира по футболу-2030.

Благодарю Федерацию футбола Португалии и Королевскую федерацию футбола Испании за поддержку наших стремлений. Опыт Евро-2012 и финала Лиги Чемпионов показали — Украине по силам организовать турнир топ уровня.

Мы точно победим и отстроим нашу страну. Мы достойны принимать главный спортивный турнир. На наших "Донбасс Арене", "Металлисте", "Олимпийском" и "Арене Львов".

Сложно представить событие более символичное, чем праздник футбола в свободной стране, стране-защитнице демократии, свободы и мирного будущего всего мира", - написал Гутцайт в фейсбуке.