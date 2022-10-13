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В Катаре будут протрезвлять болельщиков в специальных зонах

Чемпионат мира FIFA
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Организаторы просят уважать местную культуру

В Катаре будут протрезвлять болельщиков в специальных зонах

qatar2022.qa

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Глава организационного комитета по проведению чемпионата мира в Катаре Нассер Аль-Хатер рассказал, что на турнире будут оборудованы специальные зоны для пьяных болельщиков.

"Существуют планы, чтобы помочь людям протрезветь, если они чрезмерно выпили.

Это будут места, где люди будут уверены, что они находятся в безопасности и не причинят вреда никому другому", – сказал генеральный директор оргкомитета ЧМ-2022 Нассер Аль-Хатер.

С приближением к началу чемпионата мира, в стране открылось множество точек продажи алкоголя. Раньше в Катаре была разрешена продажа спиртных напитках только в специальных заведениях.

Чемпионат мира начнется 20 ноября и пройдет до 18 декабря.

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В статье: Катар Чемпионат мира 2022
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Источник:
sky.com

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