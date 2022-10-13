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В Катаре будет разрешено показывать радужные-символику, а геям – держаться за руки

Чемпионат мира FIFA
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Болельщики не встретят дискриминации

В Катаре будет разрешено показывать радужные-символику, а геям – держаться за руки

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Катар не будет изменять нетерпимое к лгбт-комьюнити законодательство, сообщает Sky Sports. Тем не менее, глава организационного комитета чемпионата мира в Катаре Нассер Аль-Хатер заверил, что фанатам не стоит боятся дискриминации.

"Все, о чем мы просим, ​​— это чтобы люди уважали культуру.

В конце концов, если вы не делаете ничего, что наносит вред другим людям, если вы не уничтожаете общественную собственность, пока вы ведете себя не нанося вреда, тогда все приветствуются, и вы не о чем беспокоиться", – сказал Нассер.

Он также заверил журналистов в том, что люди не будут подвержены дискриминации в течении всех 29 дней турнира, а геи смогут спокойно держаться за руки на публике. По словам Аль-Хатера, представители лгбт-коммьюнити смогут использовать радужные флаги во время проведения мундиаля.

Чемпионат мира начнется 20 ноября и продлится до 18 декабря.

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В статье: Катар Чемпионат мира 2022
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Источник:
sky.com

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