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В Катаре будет разрешено показывать радужные-символику, а геям – держаться за руки
Болельщики не встретят дискриминации
Катар не будет изменять нетерпимое к лгбт-комьюнити законодательство, сообщает Sky Sports. Тем не менее, глава организационного комитета чемпионата мира в Катаре Нассер Аль-Хатер заверил, что фанатам не стоит боятся дискриминации.
"Все, о чем мы просим, — это чтобы люди уважали культуру.
В конце концов, если вы не делаете ничего, что наносит вред другим людям, если вы не уничтожаете общественную собственность, пока вы ведете себя не нанося вреда, тогда все приветствуются, и вы не о чем беспокоиться", – сказал Нассер.
Он также заверил журналистов в том, что люди не будут подвержены дискриминации в течении всех 29 дней турнира, а геи смогут спокойно держаться за руки на публике. По словам Аль-Хатера, представители лгбт-коммьюнити смогут использовать радужные флаги во время проведения мундиаля.
Чемпионат мира начнется 20 ноября и продлится до 18 декабря.
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