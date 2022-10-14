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Основной опорник сборной Франции пропустит чемпионат мира

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Нголо Канте получил рецидив

Основной опорник сборной Франции пропустит чемпионат мира

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: John Walton/PA Images

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Опорный полузащитник "Челси" Нголо Канте не сыграет на чемпионате мира в Катаре, сообщает L’Equipe.

31-летний игрок лечил травму подколенного сухожилия с августа и был близок к возвращению на поле, но на прошлой неделе у него случился рецидив, из-за которого волнорез пропустит еще до трех месяцев.

Для Франции это серьезный удар. Канте был важнейшей частью чемпионской команды-2018. Суммарно на его счету 53 матча (2 гола) за "Галльских петухов".

При этом ситуация для Дидье Дешама может стать еще более проблемной, ведь под вопросом на мундиаль и другой основной хавбек Поль Погба, который не выходил на поле с июля.

Франция на групповом этапе ЧМ сыграет против Дании, Австралии и Туниса. Турнир для нее начнется 22 ноября.

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В статье: Франция Челси (Лондон) Н'Голо Канте
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Источник:
L'Equipe

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