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Поль Погба может сыграть на ЧМ-2022. Он травмирован с лета
Ранее сборная Франции потеряла Н`Голо Канте
Фото: Eurosport
Полузащитник туринского "Ювентуса" и сборной Франции Поль Погба потенциально может сыграть на чемпионате мира-2022 в Катаре. Ранее считалось, что из-за травмы, полученной летом, он будет вынужден пропустить турнир.
Однако издание L`Equipe сообщило о том, что сроки восстановления Поля после операции на мениске изменились – игрок восстанавливается быстрее ожидаемого. Погба сможет вернуться к тренировкам в общей группе уже в начале ноября.
Ранее сборная Франции потеряла другого игрока основного состава – опорника Н`Голо Канте. Чемпионат мира в Катаре начнется 22 ноября. Франция попала в одну группу со сборными Дании, Туниса и Австралии.
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