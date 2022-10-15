Поль Погба может сыграть на ЧМ-2022. Он травмирован с лета

Полузащитник туринского "Ювентуса" и сборной Франции Поль Погба потенциально может сыграть на чемпионате мира-2022 в Катаре. Ранее считалось, что из-за травмы, полученной летом, он будет вынужден пропустить турнир.

Однако издание L`Equipe сообщило о том, что сроки восстановления Поля после операции на мениске изменились – игрок восстанавливается быстрее ожидаемого. Погба сможет вернуться к тренировкам в общей группе уже в начале ноября.

Ранее сборная Франции потеряла другого игрока основного состава – опорника Н`Голо Канте. Чемпионат мира в Катаре начнется 22 ноября. Франция попала в одну группу со сборными Дании, Туниса и Австралии.