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Поль Погба может сыграть на ЧМ-2022. Он травмирован с лета

Чемпионат мира FIFA
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Ранее сборная Франции потеряла Н`Голо Канте

Поль Погба может сыграть на ЧМ-2022. Он травмирован с лета

Фото: Eurosport

UA-Футбол
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Полузащитник туринского "Ювентуса" и сборной Франции Поль Погба потенциально может сыграть на чемпионате мира-2022 в Катаре. Ранее считалось, что из-за травмы, полученной летом, он будет вынужден пропустить турнир.

Однако издание L`Equipe сообщило о том, что сроки восстановления Поля после операции на мениске изменились – игрок восстанавливается быстрее ожидаемого. Погба сможет вернуться к тренировкам в общей группе уже в начале ноября.

Ранее сборная Франции потеряла другого игрока основного состава – опорника Н`Голо Канте. Чемпионат мира в Катаре начнется 22 ноября. Франция попала в одну группу со сборными Дании, Туниса и Австралии.

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В статье: Поль Погба Национальная сборная Франции Чемпионат мира 2022
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