Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Месси: Травмы Дибалы и Ди Марии перед ЧМ вызывают беспокойство
Лео испытывает тревогу
PSG
Форвард "Пари Сен-Жермен" и капитан сборной Аргентины Лионель Месси поделился мыслями насчет ситуации с травмами накануне Чемпионата мира в Катаре.
"Травмы вызывают беспокойство. Это другой чемпионат мира, который проводится в другое время года по сравнению с предыдущими турнирами, и любая мелочь, которая случается с вами, может заставить вас уйти.
То что случилось с Дибалой и Ди Марией, правда в том, что лично вы беспокоитесь и больше боитесь, когда видите такие вещи.
Лучшее, что вы можете сделать, - это играть как обычно и играть в свою игру, как всегда. Я надеюсь, что Ди Мария и Дибала восстановятся вовремя. У них достаточно времени, чтобы сделать это и начать Чемпионат мира в хорошей форме", - рассказал Лео.
Напомним, ранее 35-летний нападающий заявил, что турнир в Катаре станет для него последним Чемпионатом мира.
Популярное сейчас
- Шахтер - Динамо: где и когда смотреть матч УПЛ
- Денисов: Очень велика вероятность, что Setanta выйдет из соглашения УПЛ
- Россияне нанесли ракетный удар по Киевской области
- Основной опорник сборной Франции пропустит чемпионат мира
- Бурят-мародер украл камеру наблюдения в Лимане и теперь она ведет прямой эфир из их дома. ФОТО
- Касильяс признался, что он гей, а потом удалил пост. Говорит, его взломали