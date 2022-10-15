Месси: Травмы Дибалы и Ди Марии перед ЧМ вызывают беспокойство

Форвард "Пари Сен-Жермен" и капитан сборной Аргентины Лионель Месси поделился мыслями насчет ситуации с травмами накануне Чемпионата мира в Катаре.

"Травмы вызывают беспокойство. Это другой чемпионат мира, который проводится в другое время года по сравнению с предыдущими турнирами, и любая мелочь, которая случается с вами, может заставить вас уйти.

То что случилось с Дибалой и Ди Марией, правда в том, что лично вы беспокоитесь и больше боитесь, когда видите такие вещи.