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Месси: Травмы Дибалы и Ди Марии перед ЧМ вызывают беспокойство

Чемпионат мира FIFA
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Лео испытывает тревогу

Месси: Травмы Дибалы и Ди Марии перед ЧМ вызывают беспокойство

PSG

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Форвард "Пари Сен-Жермен" и капитан сборной Аргентины Лионель Месси поделился мыслями насчет ситуации с травмами накануне Чемпионата мира в Катаре.

"Травмы вызывают беспокойство. Это другой чемпионат мира, который проводится в другое время года по сравнению с предыдущими турнирами, и любая мелочь, которая случается с вами, может заставить вас уйти.

То что случилось с Дибалой и Ди Марией, правда в том, что лично вы беспокоитесь и больше боитесь, когда видите такие вещи.

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Лучшее, что вы можете сделать, - это играть как обычно и играть в свою игру, как всегда. Я надеюсь, что Ди Мария и Дибала восстановятся вовремя. У них достаточно времени, чтобы сделать это и начать Чемпионат мира в хорошей форме", - рассказал Лео.

Напомним, ранее 35-летний нападающий заявил, что турнир в Катаре станет для него последним Чемпионатом мира.

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В статье: Лионель Месси Аргентина
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Источник:
Mirror

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