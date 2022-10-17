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Инфантино: ЧМ-2022 объединит мир после трудных времен

Чемпионат мира FIFA
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Трудные времена разве закончились?

Инфантино: ЧМ-2022 объединит мир после трудных времен

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался об ожиданиях от чемпионата мира 2022 в Катаре.

"Этот чемпионат мира – турнир мира и единства – станет тем, который объединит мир после трудных времен. Мы будем рады каждому", – приводит его слова официальный твиттер Road to 2022.

Напомним, что турнир пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

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В статье: Джанни Инфантино Катар Чемпионат мира 2022
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