Инфантино: ЧМ-2022 объединит мир после трудных времен

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался об ожиданиях от чемпионата мира 2022 в Катаре.

"Этот чемпионат мира – турнир мира и единства – станет тем, который объединит мир после трудных времен. Мы будем рады каждому", – приводит его слова официальный твиттер Road to 2022.

Напомним, что турнир пройдет с 20 ноября по 18 декабря.