Инфантино: ЧМ-2022 объединит мир после трудных времен

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался об ожиданиях от чемпионата мира 2022 в Катаре.

Напомним, что турнир пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

"This FIFA World Cup, a tournament of peace and unity, will be the one that brings the world together after some difficult times. Everyone will be welcome." - Gianni Infantino #NowIsAll pic.twitter.com/Q7vkfComV1