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Инфантино: ЧМ-2022 объединит мир после трудных времен
Трудные времена разве закончились?
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался об ожиданиях от чемпионата мира 2022 в Катаре.
"Этот чемпионат мира – турнир мира и единства – станет тем, который объединит мир после трудных времен. Мы будем рады каждому", – приводит его слова официальный твиттер Road to 2022.
Напомним, что турнир пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
"This FIFA World Cup, a tournament of peace and unity, will be the one that brings the world together after some difficult times. Everyone will be welcome." - Gianni Infantino #NowIsAll pic.twitter.com/Q7vkfComV1— Road to 2022 (@roadto2022en) October 17, 2022
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