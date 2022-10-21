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Президент УЕФА высказался о намерении Украины провести ЧМ-2030
Александер Чеферин - о заявке украинской стороны
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент УЕФА Александер Чеферин высказался о совместной заявке Украины с Испанией и Португалией на проведение чемпионата мира в 2030 году.
"Украина внесет свой вклад, как и другие страны. Пока не оговорено, сколько и где будет сыграно матчей, но включение Украины символически интересно. Футбол против войны", - цитирует Чеферина A Bola.
Напомним, что ЧМ-2030 пройдет в год столетия турнира. Кроме совместной заявки Испании/Португалии/Украины на проведение Чемпионата мира также претендуют Марокко, Уругвай/Аргентина/Парагвай/Чили и Египет/Греция/Саудовская Аравия.
Условия участия Украины в заявке будут оговорены и определены позже. Однако уже известно, что появление в заявке Украины не изменит ранее принятую "дорожную карту": 11 стадионов будут привлечены в Испании и 3 – в Португалии.
Место проведения ЧМ-2030 будут определять все 211 членов ФИФА на конгрессе организации в 2024 году.
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