Президент УЕФА высказался о намерении Украины провести ЧМ-2030

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался о совместной заявке Украины с Испанией и Португалией на проведение чемпионата мира в 2030 году.

"Украина внесет свой вклад, как и другие страны. Пока не оговорено, сколько и где будет сыграно матчей, но включение Украины символически интересно. Футбол против войны", - цитирует Чеферина A Bola.

Напомним, что ЧМ-2030 пройдет в год столетия турнира. Кроме совместной заявки Испании/Португалии/Украины на проведение Чемпионата мира также претендуют Марокко, Уругвай/Аргентина/Парагвай/Чили и Египет/Греция/Саудовская Аравия.

Условия участия Украины в заявке будут оговорены и определены позже. Однако уже известно, что появление в заявке Украины не изменит ранее принятую "дорожную карту": 11 стадионов будут привлечены в Испании и 3 – в Португалии.

Место проведения ЧМ-2030 будут определять все 211 членов ФИФА на конгрессе организации в 2024 году.