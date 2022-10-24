"Украина должна быть на ЧМ-2022". Шахтер призвал ФИФА отстранить Иран от Мундиаля

Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин заявил, что сборная Ирана должна быть отстранена от участия в чемпионате мира-2022 в Катаре, а ее место должна занять национальная команда Украины:

"В то время как иранское руководство будет развлекаться, наблюдая за игрой своей сборной на чемпионате мира, украинцев будут убивать иранские дроны и иранские ракеты. Уже почти 250 таких дронов атаковали мирные города Украины. Каждый из них был произведен, поставлен иранскими властями, иранские инструкторы и военные непосредственно обучали и руководили запусками дронов, которые уничтожали дома, музеи, университеты, офисы, спортивные и детские площадки, а главное убивали украинцев. Среди них детей. Детей, также мечтавших посмотреть на свою сборную на чемпионате мира по футболу.