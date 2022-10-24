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"Украина должна быть на ЧМ-2022". Шахтер призвал ФИФА отстранить Иран от Мундиаля
Иранцам не место на турнире
uaf.ua
Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин заявил, что сборная Ирана должна быть отстранена от участия в чемпионате мира-2022 в Катаре, а ее место должна занять национальная команда Украины:
"В то время как иранское руководство будет развлекаться, наблюдая за игрой своей сборной на чемпионате мира, украинцев будут убивать иранские дроны и иранские ракеты.
Уже почти 250 таких дронов атаковали мирные города Украины. Каждый из них был произведен, поставлен иранскими властями, иранские инструкторы и военные непосредственно обучали и руководили запусками дронов, которые уничтожали дома, музеи, университеты, офисы, спортивные и детские площадки, а главное убивали украинцев. Среди них детей. Детей, также мечтавших посмотреть на свою сборную на чемпионате мира по футболу.
"Шахтер" призывает ФИФА и все международное сообщество добиться немедленного запрета выступления на чемпионате мира сборной Ирана за непосредственное участие этой страны в террористических атаках украинцев. Это будет справедливое решение, которое должно привлечь внимание всего мира к режиму, который как убивает своих лучших людей, так и помогает убивать украинцев.
Вакантное место должна занять сборная Украины, которая доказала, что достойна участия в мундиале. Имея неравные условия с другими сборными во время стыковых матчей, она играла сердцем. Такое решение исторически и спортивно оправдано. Призываю всех приобщиться к давлению на футбольную бюрократию. Достаточно повторять ошибки чемпионата мир-2018 в россии, скрываясь за пустым тезисом об аполитичности спорта.
Содействие участию террористов в чемпионате мира и является политикой. Пора положить конец такой политике", – сказал Палкин.
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