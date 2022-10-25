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"Пусть сидят дома". Месседж Анчелотти игрокам, которые боятся получить травму перед ЧМ-2022

Чемпионат мира FIFA
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У клубов очень интенсивный график

"Пусть сидят дома". Месседж Анчелотти игрокам, которые боятся получить травму перед ЧМ-2022

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти высказался по поводу страхов футболистов получить перед стартом чемпионата мира-2022.

"В мире футбола есть травмы. Если не хочешь ее получить – оставайся на диване. Ее можно получить на тренировке, при столкновении с товарищем по команде. Пока все хотят тренироваться. Если мне кто-то скажет, что боится, пусть сидит дома, смотрит сериал или фильм, таких много.

На мой взгляд, сейчас очень интенсивный период сезона, матчей слишком много. Мы держимся хорошо, хотя у нас есть несколько выбывших из строя. Чемпионат мира начнется в нужное время. Не верю, что игроки думают о ЧМ, хотя они хотят попасть на него здоровыми. Если ты показываешь стабильность – попадешь на ЧМ", - сказал Анчелотти.

Напомним, чемпионат мира-2022 состоится с 20 ноября по 18 декабря в Катаре.

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В статье: Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Чемпионат мира 2022
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Источник:
Marca

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