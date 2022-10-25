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"Пусть сидят дома". Месседж Анчелотти игрокам, которые боятся получить травму перед ЧМ-2022
У клубов очень интенсивный график
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Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти высказался по поводу страхов футболистов получить перед стартом чемпионата мира-2022.
"В мире футбола есть травмы. Если не хочешь ее получить – оставайся на диване. Ее можно получить на тренировке, при столкновении с товарищем по команде. Пока все хотят тренироваться. Если мне кто-то скажет, что боится, пусть сидит дома, смотрит сериал или фильм, таких много.
На мой взгляд, сейчас очень интенсивный период сезона, матчей слишком много. Мы держимся хорошо, хотя у нас есть несколько выбывших из строя. Чемпионат мира начнется в нужное время. Не верю, что игроки думают о ЧМ, хотя они хотят попасть на него здоровыми. Если ты показываешь стабильность – попадешь на ЧМ", - сказал Анчелотти.
Напомним, чемпионат мира-2022 состоится с 20 ноября по 18 декабря в Катаре.
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