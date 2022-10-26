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Глава МИД Великобритании призвал ЛГБТ-болельщиков пойти на компромиссы в Катаре

Чемпионат мира FIFA
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Стоит уважать культуру страны, которую посещаешь

Глава МИД Великобритании призвал ЛГБТ-болельщиков пойти на компромиссы в Катаре

Фото: https://twitter.com/JamesCleverly

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Глава министерства иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли высказался по поводу предстоящего чемпионата мира в Катаре и возможных культурных конфликтов.

"В прошлом я обсуждал с властями Катара вопрос о представителях ЛГБТ-сообщества, которые поедут на чемпионат мира. Я спрашивал, как местные власти отнесутся к фанатам из Великобритании и других стран.

Они готовы сделать все ради безопасности болельщиков и хотят, чтобы они насладились турниром. Они знают, что им придется пойти на компромиссы, ведь это мусульманская страна с совершенно иным набором культурных норм, чем у нас.

Могу сказать футбольным фанатам: пожалуйста, уважайте страну-хозяйку турнира. Они стараются сделать все, чтобы люди могли быть собой и наслаждаться футболом. Думаю, при некоторой гибкости и компромиссах с обеих сторон ЧМ-2022 может быть безопасным и захватывающим.

Это мусульманская страна с совершенно иной культурой. Думаю, когда ты приезжаешь в другую страну, то важно уважать ее культуру", – приводит слова Клеверли The Independent.

Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

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В статье: Англия Катар Чемпионат мира 2022
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Источник:
independent.co.uk

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