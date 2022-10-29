Тунис могут не допустить до участия в ЧМ-2022 в Катаре

Недавно министр молодежи и спорта Туниса Камель Дегиш заявил о том, что правительство страны может распустить местную федерацию футбола. ФИФА же выпустила ответное заявление, в котором пригрозила принять ответные меры.

По правилам международной организации, правительства стран не могут вмешиваться в работу местных спортивных федераций. Мера наказания за нарушение этого правила – запрет сборной на участие во всех международных соревнованиях.

Таким образом, сборная Туниса может пропустить чемпионат мира-2022 в Катаре, который начнется уже через месяц. Команда по итогам жеребьевки попала в группу D, вместе с Францией, Данией и Австралией.