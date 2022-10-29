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Тунис могут не допустить до участия в ЧМ-2022 в Катаре

Чемпионат мира FIFA
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Правительство страны планирует вмешаться в деятельность местной федерации футбола

Тунис могут не допустить до участия в ЧМ-2022 в Катаре

Фото: New Frame

UA-Футбол
Новина українською

Недавно министр молодежи и спорта Туниса Камель Дегиш заявил о том, что правительство страны может распустить местную федерацию футбола. ФИФА же выпустила ответное заявление, в котором пригрозила принять ответные меры.

По правилам международной организации, правительства стран не могут вмешиваться в работу местных спортивных федераций. Мера наказания за нарушение этого правила – запрет сборной на участие во всех международных соревнованиях.

Таким образом, сборная Туниса может пропустить чемпионат мира-2022 в Катаре, который начнется уже через месяц. Команда по итогам жеребьевки попала в группу D, вместе с Францией, Данией и Австралией.

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В статье: Национальная сборная Туниса Чемпионат мира 2022
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